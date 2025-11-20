Ganarían 2 millones de dólares: la jugosa venta que esperan concretar en Colo Colo

El 2025 de Colo Colo no salió como todos esperaban en Macul y ahora luchan por salvar el centenario clasificando a Copa Sudamericana. Todo este panorama mermó las finanzas del club, razón por la que ahora el Cacique necesita vender jugadores para solventarlas.

Una de ellas es la de Alan Saldivia, defensor uruguayo cree haber cumplido su ciclo en el Estadio Monumental y, por lo mismo, sus representantes también trabajan para conseguirle club de cara a la próxima temporada.

Los millones que se llevaría Colo Colo por Saldivia

La cláusula de Saldivia asciende a los 4.4 millones de dólares, pero la dirigencia está dispuesta a dejarlo partir si un club ofrece 2 millones de la misma divisa por el 50% de su pase. Este no sería un mal negocio, ya que una parte importante de su ficha seguiría en Macul pensando en una futura venta.

Alan Saldivia podría estar viviendo sus últimos días en Macul.

Destacar que el defensor uruguayo de 23 años ya despertó el interés de clubes de la MLS en el pasado, pero finalmente el traspaso no se concretó. Sin embargo, esto tiene ilusionados a sus representantes, quienes emigraron hasta Norteamérica para encontrar nuevas ofertas.

Los números de Alan Saldivia en 2025

La mala noticia para los albos es que, entre lesiones y bajos rendimientos, este 2025 no ha sido el mejor año de su carrera profesional. Es más, entre todas las competencias ha disputado 29 partidos, sin registrar goles y repartiendo una asistencia.

