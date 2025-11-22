Claudio Borghi destapa el bombástico próximo destino de este jugador de la U: "Lo están viendo de..."

Universidad de Chile está a solo tres partidos de poner fin a su participación en el Campeonato Nacional y con ello también a su temporada 2025, y con miras al próximo año, se espera una importante restructuración en el ataque, y fue Claudio Borghi quien dio luces del posible destino de un jugador de la U.

En su rol como panelista del programa F90 de ESPN, el exentrenador de la Selección Chilena soltó la bomba, y es que pese a ser uno de los más criticados en la presente campaña azul, un delantero está siendo seguido al otro lado de la cordillera: "No es mi trabajo dar noticias, porque no soy periodista, pero a Nico Guerra lo están viendo de Argentina".

"Yo no lo conozco personalmente a Guerra, pero tengo buenas referencias y me gusta cómo juega. A veces los técnicos que los piden a los jugadores, llaman por teléfono a los que vivimos acá y preguntan: ¿Qué sabes de Nico Guerra?, yo las mejores referencias, no tengo malas referencias para dar", reveló el 'Bichi'.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Nicolás Guerra no seguiría en la U para el 2026.

"Yo no tengo vínculo con Guerra, pero sí con el técnico que lo pretende, pero uno tiene que decir 'no te lo lleves' o 'sí, maravilloso'. Dije que es un chico que hace goles, es un nueve y medio, no es un nueve de área, puede hacerlo pero no es su especialidad, luchador, no es un chico egoísta ante el arco, si puede darte el pase, lo hace", sentenció Borghi.

Las tres finales de la U

Cabe mencionar que mientras su futuro es toda una incógnita, Nicolás Guerra y Universidad de Chile se preparan para disputar tres verdaderas finales en su lucha por el 'Chile 2' a la Copa Libertadores: O'Higgins como visitante (mañana), Coquimbo Unido como local (1 de diciembre) y por último una crucial visita a Deportes Iquique (7 de diciembre).

Sábado listo ✅



Mañana vamos con todo! 💪🏼🔵🔴 pic.twitter.com/JPSjDlR3SJ — Universidad de Chile (@udechile) November 22, 2025

Te puede interesar: ¿Llegará a Macul? La respuesta de Bruno Barticciotto por opción de Colo Colo