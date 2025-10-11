Ruud van Nistelrooy se la juega con su gran candidato para ser nuevo DT de La Roja: "Con su éxito..."

El DT favorito de Ruud van Nistelrooy para La Roja

Por: Kevin Vejar

Un invitado de lujo fue el que llegó este fin de semana a la Primera B del fútbol chileno, donde el mismísimo Ruud van Nistelrooy estuvo presente en el encuentro de Magallanes y Santiago Morning, instancia donde incluso se refirió a la búsqueda de un nuevo técnico para La Roja, y el neerlandés tiene más que claro su candidato favorito.

Así es, el histórico exjugador del Manchester United conversó con TNT Sports en pleno estadio Municipal Luis Navarro Avilés de San Bernardo, donde tras ser consultado por Manuel Pellegrini, se deshizo en elogios para el DT: "Él fue muy importante en el final de mi carrera como futbolista, me ha ayudado en este proceso y me ha apoyado en mi comienzo como entrenador".

En esa línea, sobre la opción de que el 'ingeniero' asuma el banco nacional, aseguró no estar para nada sorprendido, pues tiene calidad de sobra: "Él como chileno y con el éxito que ha tenido, es normal que lo quieran como entrenador de la Selección". "¿Si me llama Manuel para ser asistente? Puede ser", añadió entre risas.

Pero, ¿qué hace en Chile?

Por otra parte, el otrora delantero explicó su inimaginable presencia en nuestro país, y más aún en un partido de la Primera B: "Es un gusto estar aquí en Chile. Es primera vez que estoy aquí en este país, acabo de llegar". "Primero a visitar a un muy buen amigo, Cristián Ogalde, propietario de Magallanes", afirmó.

"Lo conozco desde hace 25-30 años, desde el principio de mi carrera y seguimos en contacto. Nos hemos encontrado por toda Europa y ahora tengo la oportunidad de viajar a Chile a conocer su club y su ciudad, y claro, a ver a Magallanes y también el Mundial Sub 20", sentenció el mítico Ruud van Nistelrooy.

