¡Sorpresa de Álvarez!: Cambio de última hora en la formación de la U para su "final" contra Limache

Este domingo, desde las 17:30 horas, Universidad de Chile disputará un crucial encuentro ante Deportes Limache por la fecha 27 de la Liga de Primera, y justo en la antesala del partido, el cuerpo técnico liderado por Gustavo Álvarez decidió ejecutar una sorpresiva modificación en la formación titular de la U para esta tarde en el estadio Santa Laura.

Efectivamente, el Romántico Viajero disputará hoy la primera de sus cuatro finales en la búsqueda del anhelado "Chile 2" a la Copa Libertadores 2026, cupo que de momento se lo está adjudicando Universidad Católica, sublíder del torneo con 51 puntos, seis más que los azules que marchan cuartos con 45 unidades.

En esa línea, Álvarez no piensa dejar absolutamente nada a la suerte y saltará a la cancha con sus mejores hombres, aunque a diferencia de compromisos anteriores, el adiestrador de los universitarios habría optado por realizar un inesperado cambio en la mitad de la cancha, donde enviará al banco a uno que ha sido estelar gran parte de la campaña.

Se trata de Maximiliano Guerrero, y es que para el mano a mano con los 'tomateros' el DT buscaría sumar nombres para controlar la pelota en el medio, pues en desmedro del '7', será Israel Poblete quien acompañe a Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, de tal manera que Javier Altamirano quede más libre y se conecte con los delanteros.

El 11 de la U contra Limache

De no haber sorpresas, la formación de la U ante Deportes Limache será: Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Israel Poblete, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano en el mediocampo; Lucas Di Yorio y Leandro Fernández en el ataque.

📝 Revisa a los 1️⃣8️⃣ convocados por Gustavo Álvarez para enfrentar a Deportes Limache, a las 17:30 horas, en el Estadio Santa Laura 🏟️#VamosLaU 🔵🔴https://t.co/5FEFPbXlqG — Universidad de Chile (@udechile) November 9, 2025

