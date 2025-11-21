¿Llegará a Macúl? La respuesta de Bruno Barticciotto por opción de Colo Colo

El pasado fin de semana, Colo Colo visitaba a Unión Española con el objetivo de seguir sumando puntos para meterse en los puestos de copas internacionales. Por otro lado, el cuadro local necesitaba una victoria para salir de los puestos de descenso, donde hasta el momento estaría acompañando a Deportes Iquique a la Primera B la próxima temporada.

El partido comenzó en favor de la visita, ya que al minuto 28', Javier Correa abrió la cuenta para los albos, pero casi en el cierre del primer tiempo, Pablo Aránguiz anotó el empate parcial del encuentro al minuto 43'. Sin embargo, en el minuto 79', Tomás Alarcón anotó de tiro libre el segundo gol del cacique, dándoles el triunfo en el partido.

Con esta importante victoria y debido a otros buenos resultados, Colo Colo si bien se mantiene en el octavo puesto, sólo se ubica a dos puntos de Audax Italiano que es el último equipo clasificado a la Copa Sudamericana, el cuál es el último objetivo que le queda al cacique, ya que no tiene opciones de llegar a la Copa Libertadores.

Los albos ya están apuntando a lo que será el mercado de fichajes de la próxima temporada donde tienen algunos nombres en carpeta, uno de estos es el caso de Bruno Barticciotto, quien finalmente no fue comprado por el Santos Laguna de México y deberá volver a Talleres de Córdoba, donde ya le estarían buscando un nuevo club para salir a préstamo.

Una respuesta contundente

Esta noticia fue muy bien recibida en el estadio monumental, ya que los albos ven al delantero como una gran opción de fichaje para la próxima temporada. Con respecto a esta posibilidad, Barticciotto dio una respesta clara, donde no ve con buenos ojos esta opción, "es complicado voler a Chile, sería un retroceso, no veo muy probable el tema de Colo Colo".

