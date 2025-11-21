¡Para no perder el ritmo! La Roja ya confirma un nuevo amistoso para el próximo año

Por: Gonzalo Zamora

El pasado martes, La Roja disputaba su segundo amistoso en tierras rusas, donde la semana pasada dio cuenta de la selección local por 2-0 y el día de hoy se enfrentaba ante Perú en una nueva versión del Clásico del Pacífico pero fuera de nuestro continente. El cuadro dirigido por Nicolás Córdova preparó varios cambios para darle más rodaje a los jugadores.

La selección chilena fue protagonista desde el inicio, buscando ir en búsqueda del arco rival, pero Perú presionó la salida, donde tras un error desde el fondo, Iván Román debió cometer un penal y además fue expulsado, donde tras cartón Alex Valera cambió la pena máxima por gol. En el segundo tiempo, Chile salió con todo y tras un rebote en un tiro de esquina en el minuto 53', Felipe Loyola logró empatar las acciones.

Con este empate, La Roja continuó atacando con todo la portería del cuadro peruano y en el minuto 59', Darío Osorio recuperó el balón en mediocampo y se mandó un carrerón al área rival, donde con una gran definición sentenció el segundo para nuestra selección, decretando además la victoria de Chile por 2-1 en una nueva versión del Clásico del Pacífico.

En esta última fecha FIFA, La Roja consiguió dos buenas victorias ante Rusia y Perú, donde además se vio un buen rendimiento de los jugadores que son llamados a ser el tan ansiado recambio del combinado nacional. Es por esto que debido a la no clasificación al Mundial 2026, se espera que la selección chilena siga disputando amistosos para seguir provando jugadores.

Nuevos desafíos en el norte del continente

Es aquí donde ahora la directiva del cuadro nacional confirmó que ya tienen confirmado un nuevon duelo amistoso el próximo año, el cuál sería ante Estados Unidos posterior al Mundial en septiembre del 2026. Además se espera que en octubre se jueguen dos duelos más, pero también se estaría trabajando en partidos para marzo y junio del próximo año.

