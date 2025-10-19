Una vergüenza: Barristas de Everton invaden cancha para golpear a jugadores y guardias del recinto

Una vez más, el fútbol chileno se ve manchado por los siempre mal llamados hinchas, y es que mientras Everton de Viña del Mar caía goleado frente a Universidad Católica, barristas del cuadro ruletero invadieron la cancha, golpearon a todo el que se les pusiera por delante y obligaron a suspender el partido.

Así es, en una jornada que prometía buen espectáculo con los compromisos de Coquimbo ante Colo Colo y el ya mencionado mano a mano entre viñamarinos y la UC, el duelo donde los cruzados se imponían por 3-0 se vio empañado por imágenes que se han viralizado rápidamente en las redes sociales.

Resulta que ya sobre el final del encuentro, barristas de Everton no toleraron el adverso resultado e ingresaron por una de las puertas de la 'Galería Cerro' hasta la mismísima cancha con el fin de agredir a los futbolistas de su propio equipo y, de paso, a todo el personal de seguridad del recinto, golpeando incluso a mujeres.

Te puede interesar: Arturo Vidal rompe el silencio sobre la Kings League tras derrota de Colo Colo: "Si tengo libre..."

Los mal llamados hinchas haciéndolo otra vez. “Barristas” de #Everton ingresaron a la cancha a cargar contra los jugadores. Momento complejo en #Sausalito 🏟️ pic.twitter.com/dO2RaIFPZ1 October 19, 2025

Comunicado de Everton

Ante los vergonzosos disturbios, el club viñamarino compartió en sus canales oficiales un comunicado reprochando las acciones protagonizadas por sus barristas: "Everton de Viña del Mar expresa su profunda condena por los graves incidentes ocurridos al término del encuentro ante Universidad Católica".

"Nos ponemos a disposición de las autoridades para entregar todos los antecedentes y colaborar en la sanción de los responsables. Estos actos aislados de un grupo minoritario no representan los valores de la familia evertoniana. Reafirmamos nuestro compromiso irrestricto con la seguridad de hinchas, jugadores y todo el entorno del fútbol", indica el escrito.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 📝 • Sobre los incidentes de esta tarde ocurridos en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.



🔹️ #YoCreoEnElEforé • #VamosEverton • #Evertonízate 🔸️ pic.twitter.com/JvOIyk6gxZ — Everton de Viña del Mar (@evertonsadp) October 19, 2025

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol