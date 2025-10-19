Una vergüenza: Barristas de Everton invaden cancha para golpear a jugadores y guardias del recinto
Por: Kevin Vejar
NOTAS DESTACADAS
Una vez más, el fútbol chileno se ve manchado por los siempre mal llamados hinchas, y es que mientras Everton de Viña del Mar caía goleado frente a Universidad Católica, barristas del cuadro ruletero invadieron la cancha, golpearon a todo el que se les pusiera por delante y obligaron a suspender el partido.
Así es, en una jornada que prometía buen espectáculo con los compromisos de Coquimbo ante Colo Colo y el ya mencionado mano a mano entre viñamarinos y la UC, el duelo donde los cruzados se imponían por 3-0 se vio empañado por imágenes que se han viralizado rápidamente en las redes sociales.
Resulta que ya sobre el final del encuentro, barristas de Everton no toleraron el adverso resultado e ingresaron por una de las puertas de la 'Galería Cerro' hasta la mismísima cancha con el fin de agredir a los futbolistas de su propio equipo y, de paso, a todo el personal de seguridad del recinto, golpeando incluso a mujeres.
Te puede interesar: Arturo Vidal rompe el silencio sobre la Kings League tras derrota de Colo Colo: "Si tengo libre..."
Comunicado de Everton
Ante los vergonzosos disturbios, el club viñamarino compartió en sus canales oficiales un comunicado reprochando las acciones protagonizadas por sus barristas: "Everton de Viña del Mar expresa su profunda condena por los graves incidentes ocurridos al término del encuentro ante Universidad Católica".
"Nos ponemos a disposición de las autoridades para entregar todos los antecedentes y colaborar en la sanción de los responsables. Estos actos aislados de un grupo minoritario no representan los valores de la familia evertoniana. Reafirmamos nuestro compromiso irrestricto con la seguridad de hinchas, jugadores y todo el entorno del fútbol", indica el escrito.
¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol