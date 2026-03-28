Alzas en la luz: ¿Cuándo y cuánto subirá el precio tras postergación del aumento?

A través de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), el Gobierno solicitó a las distribuidoras aplazar el aumento de la tarifa de electricidad hasta julio.

Cabe recalcar que el alza debía cobrarse desde abril y se optó por frenarlo para amortiguar el impacto económico luego del aumento de precio de los combustibles.

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Según informó RadioUChile, tras una reunión de los titulares del Ministerio de Energía, Ximena Rincón, y la SEC, Hugo Briones, desde el ejecutivo señalaron que "la noticia es positiva para la ciudadanía".

¿Cuándo subirá la luz?

Tras el ajuste de la SEC, las reliquidaciones tarifarias, correspondientes al Valor Agregado de Distribución (VAD), quedarán postergadas para el segundo semestre.

Para evitar un golpe económico demasiado brusco, el proceso de devolución de esta deuda se llevará a cabo de manera diferida. El monto total se prorrateará en un plazo de cuatro años.

¿Cuánto subirá?

Todo indica que no habrá un alza única y la aplicación de esta medida tendrá un carácter variable para cada consumidor final.

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El costo adicional que verás reflejado en tu cuenta dependerá de dos factores clave: la comuna específica en la que resides y la empresa distribuidora que entrega el suministro en tu sector.

Así todo, las estimaciones indican un aumento en promedio del 2.8% en las boletas para el mes de julio. Es decir, una boleta que pagaba 50 mil pesos, pagará al rededor de 1.400 pesos más.