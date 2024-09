Diputada Cordero arremete contra el Gobierno y Enel: Acusó negligencia por muerte de personas electrodependientes

Esta semana, María Luisa Cordero, parlamentaria independiente y miembro de la Comisión de Salud, se fue en picada contra el Gobierno del presidente Gabriel Boric y a la empresa italiana Enel. La diputada los acusó de grave negligencia, a partir del lamentable deceso de tres personas electrodependientes. Todo debido a los extensos cortes de luz que se vivieron desde el pasado jueves 1 de agosto.

Dentro de ese marco, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) presentó cargos en contra de la empresa eléctrica. Esto por incumplimientos a la Ley de Pacientes Electrodependientes. Los respectivos antecedentes fueron entregados al Ministerio Público para investigar posibles delitos relacionados con los fallecimientos.

Según informó la SEC, Enel no habría proporcionado los equipos de respaldo necesarios a dos de los pacientes afectados. Además, la empresa no priorizó el restablecimiento del servicio eléctrico, dejándolos sin luz por más de 59 horas. Por otro lado, los familiares intentaron comunicarse con la empresa en múltiples ocasiones, sin embargo, no obtuvieron respuesta alguna.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

¿Qué dijo la diputada Cordero?

Por su parte, la doctora y diputada Cordero se refirió a la desoladora situación. “Acá el Gobierno no se puede hacer el desentendido, porque por mandato constitucional el Estado tiene el deber proteger la vida de las personas. Si la empresa no estaba cumpliendo con la ley, las autoridades tenían que actuar rápido para ayudar a estas personas”, señaló.

Además, la parlamentaria apuntó que en agosto ya había solicitado la creación de una Comisión Especial Investigadora. Todo con el fin de revisar y fiscalizar el rol de las autoridades y empresas ante los frentes de mal tiempo que han afectado a nuestro país desde el año 2022.

“Es inaceptable que, a estas alturas, las vidas de personas electrodependientes sigan siendo puestas en peligro por la negligencia y la falta de acción preventiva por parte de las empresas eléctricas y de las autoridades de Gobierno. No podemos permitir que sigan ocurriendo estas tragedias”, sentenció María Luisa Cordero.