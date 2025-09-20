¡Con 42 años!: Alexis Sánchez amaga el retiro y se ilusiona con el Mundial 2030

Alexis Sánchez visualiza otro Mundial con Chile

Por: Kevin Vejar

Cuando varios piden a gritos el esperado recambio en la Selección Chilena, Alexis Sánchez sigue demostrando en Sevilla que está más vigente que nunca, y si bien perdió terreno en el combinado nacional, el tocopillano no titubeó y reveló su deseo de disputar el Mundial 2030, ¡con más de 40 años!

Efectivamente, el goleador histórico de La Roja parece no estar dispuesto a poner fin a su destacada carrera profesional, al punto de que no solo decidió continuar jugando en el fútbol europeo en uno de los fichajes más inesperados del último mercado, sino que incluso sigue proyectándose con la camiseta de Chile.

Fue en diálogo con AS que el tocopillano explicó que su vínculo con este deporte le las fuerzas para seguir compitiendo: "Fue una carrera intachable y lo seguirá siendo. La verdad es que me divierto jugando fútbol. Siempre me ha pasado y creo que, aunque me retire profesionalmente, me seguirá pasando. El fútbol me da alegría de vivir".

Quiere volver a La Roja

Tras ello soltó la bomba, pues no solo confía en que la Selección clasifique a la subsiguiente Copa del Mundo, sino que también quiere jugarla: "Me gustaría ir a otro Mundial con Chile, sería ya en 2030, con 42 años. Tengo que estar físicamente bien, mentalmente bien, y eso te lo va diciendo el profesionalismo con el paso del tiempo".

Y para finalizar, explicó por qué aún puede tener lo necesario para disputar su tercer Mundial con la Selección Chilena: "Es mí país. Pocos jugadores están en Europa al nivel que estoy yo, (Gabriel) Suazo y algunos otros". "Mientras pueda aportar y esté físicamente, quiero estar siempre con la Selección", cerró Alexis.

