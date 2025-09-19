Casi un mes sin fútbol: ¿Cuándo vuelve el Campeonato Nacional tras el Mundial Sub 20?

Al igual que en muchas ocasiones, el Campeonato Nacional se tomará una larga pausa entre septiembre y octubre debido al Mundial Sub 20 que se disputará en nuestro país. El certamen se robará el protagonismo y dejará a la competencia local en pausa, razón por la que los clubes tendrán que buscar opciones para sumar rodaje.

¿Cuándo vuelve el Campeonato Nacional?

La última fecha antes del parón, correspondiente a la jornada 14, se disputará entre el 18 y 19 de septiembre, aunque aún resta saber la programación de la ANFP. Tras esto, habrá que esperar hasta el fin de semana del 25 y 26 de octubre para retomar la competencia local.

Quizás te pueda interesar: Johnny Herrera le da en el piso a Colo Colo tras goleada en Supercopa: “Equipo de segunda…”

Colo Colo y la U tienen fecha para sus duelos pendientes

Entre este periodo de tiempo con el Campeonato Nacional en pausa, la ANFP aprovechó de programar algunos duelos pendientes que han tenido que ser reprogramados. La lista es la siguiente:

Fecha 19 | Universidad Católica vs. Ñublense | 9 de octubre | 20:30 horas

Fecha 23 | Colo Colo vs. Deportes Iquique | 26 de septiembre | 19:00 horas

Fecha 23 | La Serena vs. Universidad de Chile | 28 de septiembre | 15:00

¿Qué harán los clubes chilenos durante el parón de fútbol?

Este parón del fútbol chileno por el Mundial Sub 20 le abrió las puertas a un inédito torneo amistoso en el sur de Chile, donde los clubes de la octava región aprovecharon para armar la Copa Biobío.

Esta servirá para no perder rodaje durante la pausa y estará conformada por Huachipato, Deportes Concepción, Fernández Vial, Naval de Talcahuano, Universidad de Concepción y Lota Schwager.

#L90D | #CopaBiobio2025



Desde el 23 de septiembre al 1 de octubre se disputará la primera edición de la copa Biobío, donde se medirán los equipos más importantes de la región del Biobío.



La copa servirá para revivir los clásicos de antaño y mantener el ritmo de competencia pic.twitter.com/Q1sI7ErMzm — Los90deportes (@los90deportes) September 12, 2025

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.