Casi un mes sin fútbol: ¿Cuándo vuelve el Campeonato Nacional tras el Mundial Sub 20?

cuándo vuelve el campeonato nacional.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

fiestas patrias

Aguinaldos y gastos en Fiestas Patrias ponen a prueba la caja de la pymes chilenas
Chile venció a Luxemburgo en la Copa Davis.

¿Contra quién jugaremos? Los posibles rivales de Chile en la Copa Davis
18 de septiembre fiestas patrias

Fiestas Patrias 2025: Cómo prevenir lesiones musculares y disfrutar sin riesgos
nano parra

El histórico folclorista chileno Nano Parra sorprende con nuevo estreno a sus 88 años
Gustavo Álvarez define formación de U de Chile.

Todo definido: La formación de U de Chile para jugar con Alianza Lima en la Copa Sudamericana
Fondas gratuitas

¡Sin costo y con todo el espíritu chileno! Descubre las mejores Fondas Gratuitas en Santiago para este 18
Fonda

Fonda Corazón de Chile 2025: Programación completa por día en el Parque Estadio Nacional
Estafa virtual utiliza imagen del presidente Boric

¡NO CAIGA! Gobierno tiene en la mira estafa virtual que utiliza imagen del presidente Boric
Mejor Empanada 2025 - 4

Los mejores locales para comer una empanada estas Fiestas Patrias: La comuna de Santiago Centro se lleva el primer lugar
Carolina Tohá

¡Se subió a la Jaraneta! Carolina Tohá confirmó con todo su apoyo a Jara en lanzamiento oficial de su campaña

Al igual que en muchas ocasiones, el Campeonato Nacional se tomará una larga pausa entre septiembre y octubre debido al Mundial Sub 20 que se disputará en nuestro país. El certamen se robará el protagonismo y dejará a la competencia local en pausa, razón por la que los clubes tendrán que buscar opciones para sumar rodaje.

¿Cuándo vuelve el Campeonato Nacional?

La última fecha antes del parón, correspondiente a la jornada 14, se disputará entre el 18 y 19 de septiembre, aunque aún resta saber la programación de la ANFP. Tras esto, habrá que esperar hasta el fin de semana del 25 y 26 de octubre para retomar la competencia local.

Quizás te pueda interesar: Johnny Herrera le da en el piso a Colo Colo tras goleada en Supercopa: “Equipo de segunda…”

Colo Colo y la U tienen fecha para sus duelos pendientes

Entre este periodo de tiempo con el Campeonato Nacional en pausa, la ANFP aprovechó de programar algunos duelos pendientes que han tenido que ser reprogramados. La lista es la siguiente: 

  • Fecha 19 | Universidad Católica vs. Ñublense | 9 de octubre | 20:30 horas
  • Fecha 23 | Colo Colo vs. Deportes Iquique | 26 de septiembre | 19:00 horas
  • Fecha 23 | La Serena vs. Universidad de Chile | 28 de septiembre | 15:00

¿Qué harán los clubes chilenos durante el parón de fútbol?

Este parón del fútbol chileno por el Mundial Sub 20 le abrió las puertas a un inédito torneo amistoso en el sur de Chile, donde los clubes de la octava región aprovecharon para armar la Copa Biobío.

Esta servirá para no perder rodaje durante la pausa y estará conformada por Huachipato, Deportes Concepción, Fernández Vial, Naval de Talcahuano, Universidad de Concepción y Lota Schwager.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

NOTAS DESTACADAS

fiestas patrias

Aguinaldos y gastos en Fiestas Patrias ponen a prueba la caja de la pymes chilenas
Chile venció a Luxemburgo en la Copa Davis.

¿Contra quién jugaremos? Los posibles rivales de Chile en la Copa Davis
18 de septiembre fiestas patrias

Fiestas Patrias 2025: Cómo prevenir lesiones musculares y disfrutar sin riesgos
nano parra

El histórico folclorista chileno Nano Parra sorprende con nuevo estreno a sus 88 años
Gustavo Álvarez define formación de U de Chile.

Todo definido: La formación de U de Chile para jugar con Alianza Lima en la Copa Sudamericana
Fondas gratuitas

¡Sin costo y con todo el espíritu chileno! Descubre las mejores Fondas Gratuitas en Santiago para este 18
Fonda

Fonda Corazón de Chile 2025: Programación completa por día en el Parque Estadio Nacional
Estafa virtual utiliza imagen del presidente Boric

¡NO CAIGA! Gobierno tiene en la mira estafa virtual que utiliza imagen del presidente Boric
Mejor Empanada 2025 - 4

Los mejores locales para comer una empanada estas Fiestas Patrias: La comuna de Santiago Centro se lleva el primer lugar
Carolina Tohá

¡Se subió a la Jaraneta! Carolina Tohá confirmó con todo su apoyo a Jara en lanzamiento oficial de su campaña
Los resultados de la UEFA Champions League.

¡Sigue la acción! Los resultados en el día dos de la UEFA Champions League
Mario Desbordes

“No juguemos a ser pasivo-agresivo”: Neme descueró a Desbordes tras polémico discurso en inauguración de fondas
Fernando Ortiz mueve piezas en Colo Colo

¡La acción no para! Colo Colo arregla un amistoso para el receso del fútbol chileno
Revelan causa de muerte de joven reducido en La Florida

Familia acusa actos inhumanos: Revelan causa de muerte de joven reducido por guardias en mall de La Florida
Hoy continúa la acción en la Copa Sudamericana.

¡Con la U como protagonista! Inician los cuartos de final de la Copa Sudamericana
Alcalde de Melipeuco sufrió insólito ataque en plena actividad

¡A lo Luis Suárez! Alcalde de Melipeuco sufrió brutal mordedura en la oreja en plena actividad
Alejandro Tabilo se mete al Main Draw del ATP 250 de Chengdú en China.

¡Entró al Main Draw! Sigue la senda de victorias de Alejandro Tabilo en China
Javier Correa Colo Colo

¡Una dura baja! Confirman la gravedad de la lesión de Javier Correa en Colo Colo
Mario Desbordes se descargó por supuesto "desaire" del presidente Boric

Lo acusó de darse “gustitos personales”: El furioso descargo de Desbordes contra Boric tras inauguración de Fiestas Patrias

Se paraliza el mundo: Copa Davis puede dar la final soñada entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz