¡Más vigente que nunca!: Alexis Sánchez marca su primer gol y le da triunfo al Sevilla ante Alavés

Alexis Sánchez marca su primer gol con el Sevilla

Por: Kevin Vejar

En una semana marcada por las Fiestas Patrias en nuestro país, Alexis Sánchez continúa dejando en lo alto el nombre de Chile y llevó las celebraciones hasta el fútbol europeo, donde en su segundo partido como jugador del Sevilla, marcó su primer gol y selló un valioso triunfo por 2-1 ante el Deportivo Alavés.

Así es, cuando varios cuestionaron el arribo del eterno 'Niño Maravilla' al conjunto blanquirrojo, este decidió guardar silencio y responder dentro de la cancha, y no conforme con su increíble asistencia de taco hace una semana en el empate con el Elche, hoy se lució anotando su primer tanto con la camiseta sevillana.

Se cumplían 66 minutos del segundo tiempo y el Sevilla rescataba tan solo un punto en su visita al Estadio de Mendizorroza, pero José Ángel Carmona sorprendió con un notable desborde por la banda derecha, metió un buscapié rasante y encontró al histórico Alexis, que definió de primera y se estrenó en las redes.

La emoción de Alexis

Finalizado el encuentro, Alexis Sánchez conversó con la prensa en zona mixta y celebró con todo la victoria del Sevilla: "Contento por el equipo que entregó todo, los que están dentro y los que están afuera, creo que estamos todos por buen camino y nada, contento, a la afición de Sevilla que se merece estos 3 puntos".

Tras ello, no escondió su emoción por volver al gol: "La verdad es que no lo dimensiono. Siempre digo lo mismo, soy muy exigente, siempre me gusta dar más, hay muchas cosas que mejorar, detalles, muchos jugadores nuevos, incluyéndome a mí, y hay que entenderse un poco más en el campo de juego, pero me saco el sombrero por cada jugador".

