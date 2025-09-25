ATP 500 de Tokio: Alejandro Tabilo cae ante Zizou Bergs y pierde oportunidad única

Alejandro Tabilo cae ante Zizou Bergs

Por: Kevin Vejar

A tan solo dos días de coronarse como flamante campeón en Chengdú, el chileno Alejandro Tabilo (72°) disputó hoy la primera ronda del ATP 500 de Tokio, pero no pudo frente al belga Zizou Bergs (45°), cayó por un marcador de 1-6, 7-6(2) y 7-6(4) y se despidió rápidamente del certamen en suelo japonés.

Efectivamente, la raqueta número uno de Chile no consiguió replicar lo mostrado en China, donde se alzó con su tercer título personal en el ATP Tour tras registrar un total de siete victorias consecutivas, y si bien logró llevarse con comodidad un 6-1 en el primer set, el europeo terminó imponiéndose en un exigente partido.

Fue luego de un quiebre de Tabilo en el tercer juego del segundo set que vendría la reacción de Bergs: rompió de vuelta, llegaron al tie break, y el recordado por aquella polémica ante Cristian Garín lo ganó 7-2. Ya en el último set, ambos mantuvieron su saque y nuevamente fueron a tie break, donde el belga selló su triunfo con un 7-4.

Con esta eliminación en la primera ronda, Alejandro Tabilo por fin tendrá algunos días de descanso, pues viene de una notable seguidilla de partidos que lo llevaron a alcanzar la final del Challenger y también su ya mencionada campaña en Chengdú, donde levantó el título en la final contra Lorenzo Musetti.

No jugará contra Alcaraz

Cabe mencionar que además de no continuar en la carrera por el ATP 500 de Tokio, el 'Jano' también perdió una oportunidad que cualquiera del circuito sueña hoy en día, pues Bergs enfrentará en la siguiente fase a nada más y nada menos que Carlos Alcaraz, número uno del mundo que viene de vencer con autoridad al argentino Sebastián Báez.

