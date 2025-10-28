¡La sorpresa del torneo! El Master 1000 de Paris tiene su primer gran golpe

Actualmente el tenis nacional está pasando por una etapa de transición, ya que nuestros representantes en el deporte viven distintos momentos en su carrera. Cabe recordar que nuestros máximos exponentes en el ránking ATP son Alejandro Tabilo (82), Cristián Garín (108), Nicolás Jarry (109), Tomás Barrios (119) y Matías Soto (280).

Pese a esto, hace muy poco nos entregaron una enorme alegría, ya que los elegidos por Nicolás Massú sin nuestras dos raquetas principales consiguieron superar la llave ante Luxemburgo por la Copa Davies y seguir con vida en el grupo mundial de la competición, donde ahora vivirán el próximo año su siguiente desafío.

Como ya lo mencionamos anteriormente, nuestra primera raqueta nacional actualmente es Alejandro Tabilo, el zurdo nacional lamentablemente ahora viene de unas malas semanas, donde se ha enfocado en el circuito Challenger para seguir sumando puntos en el ranking ATP para así la próxima temporada tener entrada directa a la mayoría de los torneos.

El día de ayer comenzó el main draw del Master 1000 de Paris, donde actualmente no hay ningún chileno participando del último master 1000 del año. Actualmente hay algunos partidos bastante interesantes en la segunda ronda que se está disputando el día de hoy, pero además ya se han dado las primeras sorpresas del torneo.

Cameron Norrie dio el golpe del torneo

Con respecto a lo anterior, uno de los partidos más interesantes fue el que enfrentaba al español Carlos Alcaraz (1) y el británico Cameron Norrie (31), donde se dio una enorme sorpresa. Es aquí donde el esapañol y actual número 1 del mundo cayó en su debut en tres sets por parciales de 4-6/6-3/6-4, cortando así una racha de 18 victorias consecutivas en torneos ATP.

