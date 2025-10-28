¡La sorpresa del torneo! El Master 1000 de Paris tiene su primer gran golpe

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Familia de María Elcira Contreras pide que se interrogue a nuevos testigos

Caso María Ercíra: ¿Quiénes son los nuevos testigos que podrían cambiar el rumbo de la investigación?
Destapan vínculo narco de Krishna Aguilera

¿Fue un ajuste de cuentas? Destapan vínculo narco de Krishna Aguilera con el Guatón Beltrán
Figuras del gobierno responden a dichos de jefe de campaña de Evelyn Matthei

¡Los tildó de atorrantes! Gobierno respondió a fuertes dichos del jefe de campaña de Evelyn Matthei

¡Por partida doble! Universidad Católica prepara apelaciones al Tribunal por Clásico Universitario

¡Sigue la polémica! Aníbal Mosa le responde a Michael Clark por sus declaraciones
Enfrentan a supuesto degenerado del Metro de Santiago

Andaba con una cámara oculta: Encaran a presunto degenerado del Metro que grababa a menores
Alejandro Tabilo explica su ausencia de la Copa Davis.

¡Una nueva caída! Mal inicio de semana para Alejandro Tabilo en el circuito Challenger
hermana de Krishna Aguilera denuncia nuevo drama personal

El drama no termina: Hermana de Krishna Aguilera denuncia persecución en medio de proceso judicial
Boca Juniors quiere a Felipe Loyola.

Más chilenos: Juan Román Riquelme quiere reforzar Boca Juniors con esta figura de La Roja
Las burlas de la UC contra Lucas Assadi.

Siguen celebrando: la UC le manda palitos a la U y a Lucas Assadi después de ganarles el clásico

Actualmente el tenis nacional está pasando por una etapa de transición, ya que nuestros representantes en el deporte viven distintos momentos en su carrera. Cabe recordar que nuestros máximos exponentes en el ránking ATP son Alejandro Tabilo (82), Cristián Garín (108), Nicolás Jarry (109), Tomás Barrios (119) y Matías Soto (280).

Pese a esto, hace muy poco nos entregaron una enorme alegría, ya que los elegidos por Nicolás Massú sin nuestras dos raquetas principales consiguieron superar la llave ante Luxemburgo por la Copa Davies y seguir con vida en el grupo mundial de la competición, donde ahora vivirán el próximo año su siguiente desafío.

Como ya lo mencionamos anteriormente, nuestra primera raqueta nacional actualmente es Alejandro Tabilo, el zurdo nacional lamentablemente ahora viene de unas malas semanas, donde se ha enfocado en el circuito Challenger para seguir sumando puntos en el ranking ATP para así la próxima temporada tener entrada directa a la mayoría de los torneos.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en deporte.

El día de ayer comenzó el main draw del Master 1000 de Paris, donde actualmente no hay ningún chileno participando del último master 1000 del año. Actualmente hay algunos partidos bastante interesantes en la segunda ronda que se está disputando el día de hoy, pero además ya se han dado las primeras sorpresas del torneo.

Cameron Norrie dio el golpe del torneo

Con respecto a lo anterior, uno de los partidos más interesantes fue el que enfrentaba al español Carlos Alcaraz (1) y el británico Cameron Norrie (31), donde se dio una enorme sorpresa. Es aquí donde el esapañol y actual número 1 del mundo cayó en su debut en tres sets por parciales de 4-6/6-3/6-4, cortando así una racha de 18 victorias consecutivas en torneos ATP.

Tamién te puede interesar: ¡Una nueva caída! Mal inicio de semana para Alejandro Tabilo en el circuito Challenger

NOTAS DESTACADAS

Familia de María Elcira Contreras pide que se interrogue a nuevos testigos

Caso María Ercíra: ¿Quiénes son los nuevos testigos que podrían cambiar el rumbo de la investigación?
Destapan vínculo narco de Krishna Aguilera

¿Fue un ajuste de cuentas? Destapan vínculo narco de Krishna Aguilera con el Guatón Beltrán
Figuras del gobierno responden a dichos de jefe de campaña de Evelyn Matthei

¡Los tildó de atorrantes! Gobierno respondió a fuertes dichos del jefe de campaña de Evelyn Matthei

¡Por partida doble! Universidad Católica prepara apelaciones al Tribunal por Clásico Universitario

¡Sigue la polémica! Aníbal Mosa le responde a Michael Clark por sus declaraciones
Enfrentan a supuesto degenerado del Metro de Santiago

Andaba con una cámara oculta: Encaran a presunto degenerado del Metro que grababa a menores
Alejandro Tabilo explica su ausencia de la Copa Davis.

¡Una nueva caída! Mal inicio de semana para Alejandro Tabilo en el circuito Challenger
hermana de Krishna Aguilera denuncia nuevo drama personal

El drama no termina: Hermana de Krishna Aguilera denuncia persecución en medio de proceso judicial
Boca Juniors quiere a Felipe Loyola.

Más chilenos: Juan Román Riquelme quiere reforzar Boca Juniors con esta figura de La Roja
Las burlas de la UC contra Lucas Assadi.

Siguen celebrando: la UC le manda palitos a la U y a Lucas Assadi después de ganarles el clásico
Mauricio Isla tiene las horas contras en Colo Colo.

Lunes negro: Mauricio Isla sufre robo tras el amargo empate de Colo Colo ante Limache
Rodrigo Contreras y la razón de su ausencia en la U.

¿Justificado? El problema judicial que tiene a Rodrigo Contreras cortado en la U de Chile
Fernando Ortiz y su análisis tras empate de Colo Colo.

Vaso medio lleno: Fernando Ortiz sorprende con insólito análisis tras empate de Colo Colo
Hinchas de Colo Colo pierden la paciencia.

Hinchas de Colo Colo explotan tras el empate ante Deportes Limache y dedican potente cántico
Manuel Pellegrini elige entre Chile o Betis.

¿Se aleja de La Roja? Manuel Pellegrini suma más interesados en sus servicios

¡DE INFARTO! El increíble final que se podría extender en la Primera B
clark u de chile

¡Fuertes dardos! Michael Clark explotó contra Pablo Milad y Juan Tagle por Clásico Universitario
El gesto de Lucas Assadi a los hinchas de la UC

¡Podría no jugar más este año! La fuerte sanción que arriesga Lucas Assadi tras clásico universitario
Lluvia para Halloween en Santiago

¿Los rumores son ciertos?: Centro meteorológico revela si habrá o no lluvia para Halloween en Santiago
Hermana de Krishna Aguilera acusa a suegra de Juan Beltrán

¿Cómplice del crimen?: La acusación de la hermana de Krishna Aguilera contra la suegra de Juan Beltrán