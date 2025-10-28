¡Una nueva caída! Mal inicio de semana para Alejandro Tabilo en el circuito Challenger

Actualmente el tenis nacional está pasando por una etapa de transición, ya que nuestros representantes en el deporte viven distintos momentos en su carrera. Cabe recordar que nuestros máximos exponentes en el ránking ATP son Alejandro Tabilo (82), Cristián Garín (108), Nicolás Jarry (109), Tomás Barrios (119) y Matías Soto (280).

Pese a esto, hace muy poco nos entregaron una enorme alegría, ya que los elegidos por Nicolás Massú sin nuestras dos raquetas principales consiguieron superar la llave ante Luxemburgo por la Copa Davies y seguir con vida en el grupo mundial de la competición, donde ahora vivirán el próximo año su siguiente desafío.

Como ya lo mencionamos anteriormente, nuestra primera raqueta nacional actualmente es Alejandro Tabilo, el zurdo nacional lamentablemente ahora viene de unas malas semanas, donde se ha enfocado en el circuito Challenger para seguir sumando puntos en el ranking ATP para así la próxima temporada tener entrada directa a la mayoría de los torneos.

El día de hoy, Alejandro Tabilo (82) inició su participación en el Challenger 125 de Bratislava ante el jugador de Luxemburgo, Chris Rodech (189), donde lamentablemente cayó en esta primera ronda en dos sets por parciales de 6-4/6-4, comenzando así una muy mala semana en cuanto a sus pretenciones para seguir sumando puntos ATP.

El próximo desafío del zurdo nacional será afrontar la Qualy del ATP 250 de Athenas en Grecia, donde espera poder ingresar al main draw y avanzar lo más posible. Pese a las malas últimas semanas, Tabilo ya aseguró su entrada directa al Austalian Open 2026, que recordemos será el primer Grand Slam del año, donde se espera tenga una buena participación.

