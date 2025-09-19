¿Contra quién jugaremos? Los posibles rivales de Chile en la Copa Davis

Chile venció a Luxemburgo en la Copa Davis.

Por: Gonzalo Zamora

Este fin de semana se disputó nuevamente la Copa Davis a nivel mundial, donde los distintos países participantes disputaron sus respectivas instancias. En el caso de Chile, nos medimos ante Luxemburgo por la Zona 1 del Grupo Mundial, en una serie que se disputó en condición de local en el court central del estadio nacional.

La serie fue abierta por Cristián Garín (124), quien se enfrentó ante Aaron Gil García (1361) en un partido que por el ránking debía ser de trámite simple para el chileno. Pero las cosas se complicaron más de la cuenta y Garín consiguió quedarse con el primer punto para Chile con un marcador de 6-2 / 6-7 / 6-2 en casi dos horas y media de juego.

El segundo punto fue disputado por Tomás Barrios (134), quien se enfrentó a Alex Knaff (668) en un partido que siguió la lógica que se esperaba y el nacional se quedó con el segundo punto para Chile tras poco más de un a hora de juego y decretando un sólido marcador de 6-1 /6-2, cerrando así el priemer día de la serie.

El segundo día se disputó el dobles, donde la dupla conformada por Matías Soto (120) y Tomás Barrios (310), se enfrentaron a Knaff (751) y Calzi (SR), donde con una victoria daban como ganador a Chile en esta serie ante Luxemburgo. Si bien el duelo se extendió más de los esperado, finalmente el punto fue para Chile tras un marcador de 6-2 / 4-6 / 6-3.

Finalmente y pese a que Chile ya estaba como ganador de la serie en Copa Davis, se disputó el cuarto punto con un nuevo single, donde Daniel Núñez (790) tuvo su debut representando a nuestro país y tuvo un buen cometido al vencer a Louis Van Heck (1293) por un apretado marcador de 7-6 / 4-6 / 10-4.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en deporte.

Tras la importante victoria ante Luxemburgo, Chile vuelve a jugar en febrero por la Copa Davis en la Qualifiers por el paso a las finales del torneo. Si bien el sorteo del próximo rival de nuestros representantes será en noviembre, ya se tienen los posibles a enfrentar para el próximo año en un lugar también por definir.

Chile es el actual 17° del mundo, pero se ve muy difícil que sea sembrado para el torneo de noviembre por lo que los posibles rivales como local serían Italia, Argentina, Bélgica, Canadá, Croacia, Austria o Inglaterra. En condición de visitante, nos podríamos cruzar con Estados Unidos, República Checa, Australia y Brasil. Ahora en caso de irse a sorteo, los posibles rivales son España, Alemania, Francia, Países Bajos, Serbia, Hungría o Dinamarca.

