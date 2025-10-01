¡Sigue firme! Cristián Garín avanza en el Challenger 75 de Antofagasta

Cristián Garín avanza en el Challenger 75 de Antofagasta.

Por: Gonzalo Zamora

Actualmente el tenis nacional está pasando por una etapa de transición, ya que nuestros representantes en el deporte viven distintos momentos en su carrera. Cabe recordar que nuestros máximos exponentes en el ránking ATP son Alejandro Tabilo (74), Nicolás Jarry (111), Cristián Garín (124), Tomás Barrios (137) y Matías Soto (280).

Pese a esto, hace muy poco nos entregaron una enorme alegría, ya que los elegidos por Nicolás Massú sin nuestras dos raquetas principales consiguieron superar la llave ante Luxemburgo por la Copa Davies y seguir con vida en el grupo mundial de la competición, donde ahora vivirán el próximo año su siguiente desafío.

En cuanto a su participación actual en el circuito, Alejandro Tabilo sigue con la gira asiática donde entró al Main Draw del Master 1000 de Shanghai, Nicolás Jarry cayó en la primera ronda del Challenger 100 de Villena, Cristián Garín y Tomás Barrios están en nuestro país disputando el Challenger 75 de Antofagasta y Matías Soto también cayó en casa en este mismo torneo en tierras nacionales.

Cristián Garín actualmente avanza a paso firme en el Challenger 75 de Antofagasta, donde en la primera ronda superó al joven tenista nacional, Benjamín Torrealba (923) por un marcador de 6-3/6-3. Y ahora hace algunos instantes se instaló en los cuartos de final del torneo al vencer al argentino Franco Roncadelli (391) por parciales de 2-6/6-1/6-1.

Esta importante victoria le significan hasta el momento 12 puntos al tenista nacional para el ránking ATP, con lo que escalará hasta el lugar 121°, a la espera de lo que pueda seguir haciendo en el torneo. Ahora su rival en cuartos de final será el livanés Hady Habib (172) el día de mañana en horario por confirmar hasta el momento.

