¡Un gran inicio! Alejandro Tabilo tiene un gran debut en tierras italianas

Alejandro Tabilo supera su debut en Challenger de Olbia.

Por: Gonzalo Zamora

Actualmente el tenis nacional está pasando por una etapa de transición, ya que nuestros representantes en el deporte viven distintos momentos en su carrera. Cabe recordar que nuestros máximos exponentes en el ránking ATP son Alejandro Tabilo (72), Cristián Garín (108), Nicolás Jarry (109), Tomás Barrios (119) y Matías Soto (280).

Pese a esto, hace muy poco nos entregaron una enorme alegría, ya que los elegidos por Nicolás Massú sin nuestras dos raquetas principales consiguieron superar la llave ante Luxemburgo por la Copa Davies y seguir con vida en el grupo mundial de la competición, donde ahora vivirán el próximo año su siguiente desafío.

Luego de caer en la tercera ronda del Master 1000 de Shangai ante el canadiense Felix Auger-Aliassime, Alejandro Tabilo se trasladó hasta tierras italianas para disputar el Challenger de Olbia. Es aquí donde nuestra primera raqueta nacional es el primer sembrado del torneo y espera seguir sumando puntos para el ranking ATP.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en deporte.

El día de hoy, Alejandro Tabilo (72) inició su camino en el Challenger de Olbia en Italia, donde en primera ronda debió enfrentar al local Lorenzo Carboni (386), donde consiguió una trabajada victoria en tres sets con parciales de 4-6/6-3/7-6. Gracias a esto, el tenista nacional que además es el primer sembrado del torneo clasificó a los octavos de final del torneo.

Ahora en la ronda de los mejores 16, el zurdo nacional deberá enfrentar al jugador de Estonia Daniil Glinka (292), en un duelo que debería disputarse este jueves en horario por confirmar. Cabe señalar que el tenista chileno sigue sumando puntos en el circuito, para poder volver al top 50 del ranking ATP esta temporada.

