¿Quiénes llegarán a la gran final? Los cruces de semifinales en el Master 1000 de Shangai

Actualmente el tenis nacional está pasando por una etapa de transición, ya que nuestros representantes en el deporte viven distintos momentos en su carrera. Cabe recordar que nuestros máximos exponentes en el ránking ATP son Alejandro Tabilo (74), Nicolás Jarry (111), Cristián Garín (124), Tomás Barrios (137) y Matías Soto (280).

Pese a esto, hace muy poco nos entregaron una enorme alegría, ya que los elegidos por Nicolás Massú sin nuestras dos raquetas principales consiguieron superar la llave ante Luxemburgo por la Copa Davies y seguir con vida en el grupo mundial de la competición, donde ahora vivirán el próximo año su siguiente desafío.

El mundo del tenis tiene actualmente los ojos puestos en el Master 1000 de Shangai, donde no contamos con chilenos ya que Alejandro Tabilo tras superar la Qualy, cayó en la segunda ronda del torneo a manos del canadiense Felix Auger Aliassime (13). Pero el torneo sigue su curso y se han dado grandes sorpresas con el paso de los días.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en deporte.

Ya tenemos a los semifinalistas del Master 1000 de Shangai, estos duelos que buscarán a los dos grandes finalistas se disputarán el día de mañana. En el primer turno a las 17:30 horas de nuestro país, se enfrentarán Novaj Djokovic (5), quien superó a Zizou Bergs (44) ante la revelación del torneo Valentin Vacherot (204), quien viene de dejar en el camino a Holger Rune (11).

En la segunda semifinal del Master 1000 de Shangai que se disputará desde las 20:00 horas de nuestro país, tendremos el enfrentamiento entre Daniil Medverev (18) quien venció a Alex de Minaur (7) ante Arthur Rinderknech (54) quien se quedó con la victoria en los cuartos de final ante el canadiense Felix Auger Aliassime (13).