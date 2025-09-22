¡El mejor del mundo! El Balón de Oro tiene un nuevo dueño esta temporada

El mundo del fútbol sigue evolucionando en cada momento, no sólo por las nuevas reglas o los adelantos tecnológicos que cada vez ayudan más en las decisiones dentro del terreno de juego, sino que además cada vez más hay nuevas camadas de jugadores que pese a su corta edad ya comienzan a trasarse un camino por los mejores equipos del mundo.

Pese a esto, es difícil olvidar la época en que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se peleaban todos los premios y galardones, un ejemplo de esto es el Balón de Oro, donde sólo pequeñas diferencias hacían que uno o el otro se llevaran el tan esperado reconocimiento, donde además será muy difícil que algún jugador pueda equiparar sus récords.

Es aquí donde en los últimos años, el Balón de Oro ha tenido diferentes dueños en cada temporada, por ejemplo el año pasado, el gran ganador fue Rodri Hernández, jugador del Manchestear City, en 2023, el gran ganador fue Lionel Messi y en 2022 el reconocimiento cayó sobre Karim Benzema. Es de esperar que este año, una de las nuevas joyas del fútbol se lleve el trofeo.

Este año, se han dado grandes sorpresas en la elección al mejor jugador del año, el cuál es decidido por el periodista deportivo más destacado de cada país, donde se tienen en cuenta diversos factores para escoger al gran ganador. Es aquí donde este año los grandes finalistas fueron Lamine Yamal del Barcelona y Ousmane Dembelé del Paris Saint Germain.

En la previa, Lamine Yamal ya se había llevado el premio al Mejor Jugador Joven de la temporada por lo que estaba la duda si también se llevaría el Balón de Oro. Pero finalmente, el reconomiento fue levantado por el francés Ousmane Dembelé, quien tuvo una temporada increíble levantando la Champions League junto al cuadro francés.