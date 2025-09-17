¡Sigue la acción! Los resultados en el día dos de la UEFA Champions League

Este martes se dió comienzo a una nueva versión de la UEFA Champions League, donde se busca al nuevo monarca del fútbol europeo. El último campeón del certamen fue el Paris Saint-Germain, quien derrotó al Inter de Milán por un abultado 5-0 y ahora buscará volver a quedarse con el título esta nueva temporada de fútbol.

Al igual que la última edición, la competencia de clubes más importante del mundo sigue el nuevo formato, donde la recordada y querida fase de grupos quedó en el pasado y se disputa una liga donde se enfrentan los equipos entre ellos para clasificar a la siguiente fase del campeonato en modalidad todos contra todos.

Los primeros ocho lugares al finalizar la fase de liga pasan directamente a la siguiente fase de la UEFA Champions League, mientras que desde el 9° al lugar 24° clasificarán a la instancia de play-offs para ir en la búsqueda de un lugar en la fase eliminatoria del torneo de clubes europeos, donde siempre puede aparecer alguna sospresa.

El día de hoy se dió inicio al día dos de una nueva edición de la UEFA Champions League con el empate 0-0 entre el Olympiacos ante el Pafos; el empate 2-2 entre el Slavia Praha ante el Bodo/Glimt; la victoria 3-1 del Bayern Munich ante el Chelsea; la victoria 4-0 del Paris Saint Germain ante el Atalanta; la derrota 0-2 del Ajax ante el Inter de Milán y la victoria 3-2 del Liverpool ante el Atlético de Madrid.

La acción continúa el día de mañana con los duelos del Copenhagen vs Bayer Leverkusen; Club Brujas vs Monaco; Eintracht Frankfurt vs Galatasaray; Sporting de Lisboa vs Kairat; Newcastle vs Barcelona y Manchester City vs Napoli. La próxima fecha de la competición se disputará entre el 28 de septiembre y el 01 de octubre.