¡Quieren cuidarlo! La fuerte decisión de Colo Colo con lesión de Javier Correa

Por: Gonzalo Zamora

Colo Colo poco a poco ha ido recuperando su pésimo inicio en el Campeonato Nacional, donde en su estreno cayeron por 3-1 ante Deportes Limache, dejando serias dudas sobre su papel durante la actual temporada, sumado a la lenta llegada de nuevos refuerzos, debido a los ya conocidos problemas económicos de la institución.

Pero tras esta dura derrota, el cacique pudo encadenar dos triundos seguidos y ambos en condiciones similares, ya que lo lograron en los descuentos de sus respectivos encuentros. El primero fue ante Everton como local por 2-0 y el segundo también fue en el estadio monumental ante Unión La Calera por 1-0.

Pero fue precisamente en el último encuentro de Colo Colo ante Unión La Calera que además de la victoria, uno que encendió las alarmas fue el caso de Javier Correa, quien debió abandonar el terreno de juego en los minutos iniciales del partido debido a una molestia que no le permitió continuar jugando con normalidad.

El próximo desafío de Colo Colo será este sábado ante O'Higgins en condición de visitante desde las 18:00 horas. Ambos equipos mantienen los mismos seis puntos en el Campeonato Nacional, pero con la diferencia que el cuadro de Rancagua está disputando actualmente la segunda fase previa de la Copa Libertadores.

Una dura baja

Pero para este encuentro, los albos sufrirían de una sensible baja, hablamos de Javier Correa quien debió salir en los primeros minutos del encuentro ante Unión La Calera por problemas físicos. El delantero estaría practicamente descartado para este partido, ya que el cuepro técnico del cacique quiere que se recupere de buena forma de cara al superclásico ante Universidad de Chile de la próxima fecha.

