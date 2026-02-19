¡Preocupación azul! Octavio Rivero enciende las alarmas en Universidad de Chile por lesión

Universidad de Chile sigue sin poder levantar cabeza, ya que en lo que va de temporada aún no puede sumar su primer triunfo con dos empates y una derrota. Esto ha hecho que las críticas no dejen de caer sobre Francisco Meneghini y su trabajo con el plantel.

Por otro lado, los hinchas esperan pronto resultados teniendo en cuenta la gran participación que tuvo el romántico viajero en el actual mercado de fichajes, siendo uno de los planteles más caros que tiene esta temporada el Campeonato Nacional.

Este domingo, Universidad de Chile tendrá un enorme desafío, ya que se enfrentará en condición de local ante un sorprendente Deportes Limache, quienes son el actual líder del Campeonato Nacional. El partido será desde las 20:30 horas.

Además de los malos resultados, Universidad de Chile está teniendo problemas con algunos de sus jugadores, primero por las bajas debido a algunas tarjetas rojas y segundo con algunas lesiones que no permitirían tener a todos a disposición del cuerpo técnico.

Preocupación azul

Uno de estos es el caso de Octavio Rivero, quien ha presentado fuertes problemas en su rodilla izquierda y aún no puede entrenar con normalidad a la par con el resto de sus compañeros. Según la información de Emisión Bullanguera, el problema no tendría una fácil solución y se le habría recomendado al delantero operarse, lo que puede dejarlo varias semanas fuera de las canchas en este inicio de temporada.

