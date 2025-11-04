¡Otra polémica más! Continuidad del Campeonato Nacional en duda por paro de árbitros

Por: Gonzalo Zamora

Actualmente, el fútbol chileno está atravesando por una fuerte crisis tanto administrativa como económica, algo que se viene arrastrando desde hace varios años atrás y que muchos apuntan a la gestión de Pablo Milad como al principal responsable de todos estos problemas, los cuáles nos han dejado incontables fracasos.

Esto ya que la Generación Dorada quedó en el pasado, al igual que los días de gloria de nuestra selección, donde no hemos podido clasificar a un Mundial desde aquel lejano 2014. Sumado a los fracasos en las diferentes divisiones del combinado nacional, además del fútbol femenino en los últimos años.

El último gran fracaso de la ANFP con el fútbol chileno fue quedar nuevamente eliminados de una Copa del Mundo, donde además quedó una fuerte deuda tras los servicios de Ricardo Gareca en La Roja, quien fuera uno de los estrategas mejor pagados en latinoamerica y que obtuvo el peor rendimiento posible en la historia de nuestro fútbol.

Si bien durante este fin de semana Coquimbo Unido aseguró su primer título en su historia, aún hay muchas cosas por definirse en el Campeonato Nacional, como por ejemplo los equipos que irán a copas internacionales y los dos cuadros que descenderán a la Primera B. Pero ahora, la continuidad del torneo corre peligro.

Una nueva polémica con Pablo Milad

Esto ya que durante las últimas horas, los árbitros nacionales suspendieron sus entrenamientos hasta nuevo aviso e iniciaron un paro ante la ANFP. La razón sería que el sindicato de jueces habría denunciado malos tratos por parte de Pablo Milad, por lo que si la situación no se arregla, este fin de semana podría no haber fútbol en nuestro país.

