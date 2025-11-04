¡Sigue la polémica! La liguilla de Primera B se atrasaría por apelación a la ANFP

Por: Gonzalo Zamora

Este fin de semana llegó a su fin la fase regular de la Primera B, donde en una infartante definición, Universidad de Concepción venció por 3-0 a Deportes Copiapó, coronándose campeón de la categoría y obteniendo el tan anhelado cupo a la división de honor de nuestro fútbol, marcando así su regreso luego de 5 años.

Otro de los aspectos que se definieron este fin de semana fue el equipo que lamentablemente continúa cayendo en el fútbol chileno, este fue el caso de Santiago Morning, quienes a pesar de vencer por 3-0 a San Luis de Quillota, ya estaban sentenciados a la segunda división profesional de nuestro fútbol, debido a los descuentos de puntos a través del tribunal de disciplina de la ANFP.

Finalmente, el último de los arcos que se definieron en esta última fecha de la Primera B, fue la Liguilla del Ascenso, donde los equipos clasificados disputarán el segundo cupo para volver a la división de honor de nuestro fútbol. Actualmente los equipos clasificados son Cobreloa, Deportes Copiapó, San Marcos de Arica, Deportes Antofagasta, Deportes Concepción, Rangers y Santiago Wanderers.

Si bien la Liguilla del Ascenso de la Primera B debería comenzar este fin de semana con los primeros cruces, esto podría tardar mucho más en suceder, todo esto debido a nuevas polémicas que tienen que ver con apelaciones a la ANFP por parte de Santiago Morning por el descuento de puntos tras la inclusión de Esteban Paredes al banco técnico del equipo en los encuentros ante Cobreloa y Magallanes.

Los cruces de la liguilla podrían cambiar

En concreto, Santiago Morning tiene hasta el 7 de noviembre para apelar a esta resta de puntos y en caso de ser acogido este reclamo, el orden en la tabla de posiciones cambiaría y también los enfrentamientos de la liguilla. Esto ya que actualmente, Cobreloa clasificó directamente a las semifinales por terminar segundo, pero si pierde estos puntos, Deportes Copiapó esperaría en semifinales y Cobreloa enfrentaría a Santiago Wanderers.

