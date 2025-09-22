“Zurdos intolerantes”: Camila Flores suelta polémico descargo tras ser encarada por mujer en fonda de Viña

Camila Flores se descarga tras ser encarada en Fiestas Patrias

Por: Catalina Martínez

Días atrás, la diputada y postulante al Senado, Camila Flores (RN), fue encarada por una usuaria de TikTok mientras se encontraba en una fonda de Viña del Mar. Tras sus comentados dichos, viralizados en redes sociales, la parlamentaria rompió el silencio y respondió con fuertes críticas.

¿Qué dijo Camila Flores? 

Cabe recordar que todo partió mientras la representante asistía a las actividades dieciocheras en el Sporting de Viña del Mar. En el video del incidente, se muestra a  la usuaria identificada como @latiagabyrespaldo encarando a Flores, señalándole que Chile no se cae a pedazos

Solo quería decirle que Chile no se cae a pedazos”, afirmó la mujer a la  diputada. Frente a las palabras de la ciudadana, Flores lanzó: “Sí se cae, por culpa de ustedes, los orcos zurdos”. Sin alterarse, la tiktokera le replicó: “Mentira, no se cae a pedazos, está toda la gente feliz aquí”.

El furioso descargo de la diputada 

Frente al revuelo que generaron sus palabras, Camila Flores se refirió a lo ocurrido en conversación con Checho Hirane en Radio Agricultura. “Yo estuve el día 17 inaugurando varias fondas en la Región (de Valparaíso) y una de las tantas a la que fui era la del Sporting de Viña del Mar”, partió explicando. 

“Estaba lleno, porque eran dirigentes y vecinos que habían invitado desde la municipalidad de Viña del Mar a la inauguración. La cosa es que de afuera de la carpa me hacían señas para saludar y de repente se acerca una mujer grabando con su teléfono, al igual que en el estallido delictual”, aseguró. 


Llega esta tipa y me dice ‘Camila, Chile no se cae a pedazos’, a raíz de que esa misma semana, el día martes en Sin Filtros, habíamos estado hablando de por qué Chile estaba en momentos tan difíciles”, recordó. Frente a eso, quiso aclarar que “la economía no se mide por cuánta gente va a endeudarse a la fonda, sino por cuestiones que van mucho más allá”.

“Yo no me iba a quedar callada, entonces yo le digo ‘por supuesto que sí, por culpa de los orcos zurdos como ustedes’. Ahí se tuvo que ir”, descargó la diputada. “Yo quiero decirle a todos estos zurdos intolerantes que yo no les temo y los voy a enfrentar cuantas veces sea necesario”, advirtió finalmente Camila Flores.

