Panelistas de izquierda y derecha tuvieron tenso cruce en Sin Filtros: “Anoche celebramos” y “Los fascistas de siempre”

En medio de una nueva conmemoración del 11 de septiembre, se vivió un tenso cruce en Sin Filtros. Y es que, durante su intervención como panelistas, el abogado Luis Mariano Rendón y la diputada Camila Flores (RN) estuvieron cara a cara y pusieron sobre la mesa sus polarizadas opiniones tras cumplirse 52 años desde el Golpe de Estado de 1973.

Al principio de su presentación, el candidato a diputado rememoró que “hoy es 11 de septiembre, no es cualquier día, y quiero mostrar la lucha que hemos dado desde las organizaciones ciudadanas para tratar de recuperar a las FFAA y a las policías de las manos de los fascistas en las que cayeron en septiembre de 1973”.

En ese sentido, agregó que “hemos logrado triunfos como este: ahora hay una estatua que une (en el frontis del Museo Marítimo Nacional de Valparaíso), que es la de Arturo Prat, y no la que dividía, la de (José Toribio) Merino, que era el cabecilla sanguinario del Golpe de Estado”.

Tensión en vivo

Para sorpresa de nadie, la respuesta de la diputada Flores no tardó en llegar. “Yo solamente quiero contarle, Luis Mariano, que anoche 10 de septiembre estuvimos cientos de personas celebrando el pronunciamiento militar”, lanzó.

“No solamente celebrando el hecho que nos permitió liberarnos del yugo marxista al que nos quería llevar, sino que, además, respaldando y recordando por qué llegamos a eso, por qué llegamos a una fecha como hoy, hace 52 años atrás”, señaló la parlamentaria.

En ese sentido, aseguró que 1973 “habían políticos de izquierda que lo pedían, la Corte Suprema señaló que el gobierno de Allende era inconstitucional, había un proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados que decía que en ese gobierno de la Unidad Popular se violaban los derechos fundamentales”.

“La historia no se borra, Merino es querido, un marino de excepción que hizo mucho por nuestro país”, afirmó, a su juicio. Frente a eso, Rendón no tardó en replicar desde su espacio en el panel de Sin Filtros. “Me parece lógico que Camila y otra gente celebre, son los fascistas de siempre, celebran la violencia”, sentenció.