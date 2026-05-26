Dos jugadores del fútbol chileno integran la nómina de Panamá para el Mundial 2026: ¡Será su debut en el certamen!

Quedan tan solo 16 días para que arranque el esperado Mundial de Norteamérica 2026, y si bien La Roja no estará presente, se vuelve sumamente atractivo el anuncio que acaba de hacer la selección de Panamá, donde dos jugadores del fútbol chileno fueron incluidos en su nómina para la cita planetaria.

Luego de su participación en la Copa del Mundo 2018 que tuvo lugar en Rusia, el combinado nacional 'Canalero' disputará por segunda vez en su historia el certamen más prestigioso organizado por la FIFA, y a la hora de conformar su lista de 26 futbolistas, el seleccionador Thomas Christiansen no dejó de lado la Liga de Primera.

En busca de variantes para el ataque panameño, el técnico español citó oficialmente a Cecilio Waterman, carismático artillero que hoy por hoy viste la camiseta de Universidad de Concepción, elenco donde ha disputado once encuentros del campeonato local y ha conseguido anotar tres goles a lo largo de este año.

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El otro representante que tendrá nuestro fútbol en la aventura de Panamá por Estados Unidos, México y Canadá es César Yanis, extremo de 30 años que actualmente milita en Cobresal, donde si bien no ha conseguido ninguna anotación tras once compromisos en la presente campaña, sí aportó dos asistencias.

Nunca jugaron una Copa del Mundo

Cabe mencionar que la presencia de ambos atacantes también marca un hito en sus carreras profesionales, pues será la primera vez que Waterman y Yanis representen a su país en una Copa del Mundo, competencia que en esta ocasión los enfrentará a Inglaterra, Croacia y Ghana en el Grupo L.

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