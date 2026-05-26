Dos jugadores del fútbol chileno integran la nómina de Panamá para el Mundial 2026: ¡Será su debut en el certamen!

Dos jugadores del fútbol chileno integran la nómina de Panamá para el Mundial 2026

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

Camila Vallejo arremete contra gobierno de Kast por política de seguridad aprobada por Boric: "Parece chiste..."

Camila Vallejo arremete contra gobierno de Kast por política de seguridad aprobada por Boric: "Parece chiste..."
La confesión de Barticciotto que acerca a su hijo Bruno a Colo Colo

¿Refuerzo inminente?: La confesión de Barticciotto que acerca a su hijo Bruno a Colo Colo
Revelan panorama de Carlos Palacios para duelo de Boca Juniors ante la UC

¿Llega o no?: Revelan panorama de Carlos Palacios para duelo de Boca Juniors ante la UC
Una comuna de Santiago se ilusiona con albergar futuro estadio de la U

Una comuna de Santiago se ofrece para albergar futuro estadio de la U: "Cuentan con un aliado"
Figura de la UC se opera de urgencia y será baja ante Boca Juniors

Tras golpe en el Clásico: Figura de la UC se opera de urgencia y será baja ante Boca Juniors
¡ESTÁ PASANDO!: Reportan que Alexis Sánchez tiene un acuerdo avanzado con club de Sudamérica

¡NO LO QUIEREN SOLTAR! Hinchas del Sevilla quieren la permanencia de Alexis Sánchez
Anticipan venta inminente de una estrella de Universidad de Chile: "En junio hay..."

¡NO QUIEREN QUE SE VAYA! Universidad de Chile avanza en renovación de figura del equipo

¿VUELVE AL CONTINENTE? Equipo grande de Sudamérica iría por Felipe Loyola

¡CONOCEN A SUS RIVALES! Los grupos de las selecciones sub-17 en sus respectivos Mundiales

¡SEDE LISTA! Chile define la cancha para enfrentar a España por la Copa Davis

Quedan tan solo 16 días para que arranque el esperado Mundial de Norteamérica 2026, y si bien La Roja no estará presente, se vuelve sumamente atractivo el anuncio que acaba de hacer la selección de Panamá, donde dos jugadores del fútbol chileno fueron incluidos en su nómina para la cita planetaria.

Luego de su participación en la Copa del Mundo 2018 que tuvo lugar en Rusia, el combinado nacional 'Canalero' disputará por segunda vez en su historia el certamen más prestigioso organizado por la FIFA, y a la hora de conformar su lista de 26 futbolistas, el seleccionador Thomas Christiansen no dejó de lado la Liga de Primera.

En busca de variantes para el ataque panameño, el técnico español citó oficialmente a Cecilio Waterman, carismático artillero que hoy por hoy viste la camiseta de Universidad de Concepción, elenco donde ha disputado once encuentros del campeonato local y ha conseguido anotar tres goles a lo largo de este año.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

El otro representante que tendrá nuestro fútbol en la aventura de Panamá por Estados Unidos, México y Canadá es César Yanis, extremo de 30 años que actualmente milita en Cobresal, donde si bien no ha conseguido ninguna anotación tras once compromisos en la presente campaña, sí aportó dos asistencias.

Nunca jugaron una Copa del Mundo

Cabe mencionar que la presencia de ambos atacantes también marca un hito en sus carreras profesionales, pues será la primera vez que Waterman y Yanis representen a su país en una Copa del Mundo, competencia que en esta ocasión los enfrentará a Inglaterra, Croacia y Ghana en el Grupo L.

Te puede interesar: ¿Refuerzo inminente?: La confesión de Barticciotto que acerca a su hijo Bruno a Colo Colo

NOTAS DESTACADAS

Camila Vallejo arremete contra gobierno de Kast por política de seguridad aprobada por Boric: "Parece chiste..."

Camila Vallejo arremete contra gobierno de Kast por política de seguridad aprobada por Boric: "Parece chiste..."
La confesión de Barticciotto que acerca a su hijo Bruno a Colo Colo

¿Refuerzo inminente?: La confesión de Barticciotto que acerca a su hijo Bruno a Colo Colo
Revelan panorama de Carlos Palacios para duelo de Boca Juniors ante la UC

¿Llega o no?: Revelan panorama de Carlos Palacios para duelo de Boca Juniors ante la UC
Una comuna de Santiago se ilusiona con albergar futuro estadio de la U

Una comuna de Santiago se ofrece para albergar futuro estadio de la U: "Cuentan con un aliado"
Figura de la UC se opera de urgencia y será baja ante Boca Juniors

Tras golpe en el Clásico: Figura de la UC se opera de urgencia y será baja ante Boca Juniors
¡ESTÁ PASANDO!: Reportan que Alexis Sánchez tiene un acuerdo avanzado con club de Sudamérica

¡NO LO QUIEREN SOLTAR! Hinchas del Sevilla quieren la permanencia de Alexis Sánchez
Anticipan venta inminente de una estrella de Universidad de Chile: "En junio hay..."

¡NO QUIEREN QUE SE VAYA! Universidad de Chile avanza en renovación de figura del equipo

¿VUELVE AL CONTINENTE? Equipo grande de Sudamérica iría por Felipe Loyola

¡CONOCEN A SUS RIVALES! Los grupos de las selecciones sub-17 en sus respectivos Mundiales

¡SEDE LISTA! Chile define la cancha para enfrentar a España por la Copa Davis

¡VAN POR LA CLASIFICACIÓN! La programación de la última fecha en copas internacionales
España anuncia su nómina para el Mundial 2026 sin jugadores del Real Madrid

Lamine Yamal a la cabeza: España anuncia su nómina para el Mundial 2026 sin jugadores del Real Madrid
Acusan que jugador de Colo Colo busca abandonar el club

"No quiere estar": Acusan que jugador de Colo Colo busca abandonar el equipo
Revelan qué pasa con Lionel Messi tras salir lesionado en Inter Miami

A solo días del Mundial: Revelan qué pasó con Lionel Messi tras salir lesionado en Inter Miami
4 jugadores del Clásico entre la UC y Colo Colo arriesgan dura sanción

Severo informe arbitral: 4 jugadores del Clásico entre la UC y Colo Colo arriesgan dura sanción
Aníbal Mosa rompe el silencio sobre posible regreso de Carlos Palacios a Colo Colo

¿Vuelve la Joya?: Mosa rompe el silencio sobre posible regreso de Carlos Palacios a Colo Colo
Pablo Solari

VIDEO| LA ROMPIÓ: Pablo Solari salió campeón en Rusia y destrozó el trofeo por accidente
COLO COLO FEMENINO

Tras 57 partidos ganando: Colo Colo perdió extraordinaria racha que quedó en la historia del fútbol femenino
Luciano_Cabral_tri_(2)

¿Competencia para Colo Colo? El guiño de Luciano Cabral que ilusiona a los hinchas de este equipo
ginecóloga

Ginecóloga con licencia médica atendió cuatro partos porque no tenía reemplazo y la despidieron por insólita razón