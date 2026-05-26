Camila Vallejo arremete contra gobierno de Kast por política de seguridad aprobada por Boric: "Parece chiste..."

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Por: Belén Zuniga

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La ex ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reapareció en el mundo político para dar una opinión sobre los anuncios del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien presentó el Plan se Seguridad y aseguró que aplicarán la "ley 21.730", promulgada por el expresidente Gabriel Boric. Mediante sus redes sociales la ex diputada manifestó su descontento ante el anuncio del gobierno de Kast.

"Lo primero es que existe una Política Nacional de Seguridad Pública, esa está vigente, la promulgó el ex Presidente Boric, dura 6 años, y nosotros creemos que esa política es suficiente", declaró Arrau. Agregando que, el gobierno operará bajo este marco en sus próximos años, ya que, le "da espacio para ciertas políticas, para ciertos planes, programas, en fin, que se puedan implementar en el futuro".

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Camila Vallejo dispara contra gobierno de Kast

Los dichos del ministro de Seguridad Pública generaron gran revuelo, especialmente en quienes trabajaron durante el mandato de Gabriel Boric. A través de su cuenta de X la exvocera, Camila Vallejo, no dudó en responder ante las declaraciones de Arrau y cuestionó duramente las medidas del gobierno. "El Gobierno de Kast por fin dice cuál es su Plan de Seguridad: el Plan del Gobierno de Boric", señaló.

Seguido de esto la militante del Partido Comunista señaló que "parece chiste, pero es evidente que nunca tuvieron un plan propio". En ese sentido, Vallejo acusó que "prometieron resolver la crisis de seguridad, con orden y mano dura, pero ya sabemos que sólo eran slogan de campaña".

Por último en su publicación aseguró que, "la verdadera prioridad de este Gobierno no es la seguridad de las familias chilenas, sino su agenda ideológica; amarrar un modelo económico por un cuarto de siglo, recortando gasto social y aumentando las ganancias de unos pocos".

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