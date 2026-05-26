¿Refuerzo inminente?: La confesión de Barticciotto que acerca a su hijo Bruno a Colo Colo

La confesión de Barticciotto que acerca a su hijo Bruno a Colo Colo

Por: Kevin Vejar

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Si bien Colo Colo goza de un inmejorable presente como puntero exclusivo de la Liga de Primera 2026, siempre es importante proyectar posibles refuerzos para el futuro, y cómo no hacerlo luego de las palabras de Marcelo Barticciotto, ídolo del club que una vez más calentó el posible fichaje de su hijo, Bruno.

Durante los últimos mercados, el atacante de 25 años que hoy milita en Talleres de Córdoba comenzó a sonar con fuerza como una alternativa para potenciar la ofensiva del Cacique, y es que el formado en las inferiores de Universidad Católica tendría la oportunidad de vestir los colores donde su progenitor hizo historia.

En conversación con el periodista Jorge Gómez en el podcast Pelotazo al 10, el campeón de la Copa Libertadores 1991 contó detalles inéditos sobre su hijo y el por qué terminó jugando en la UC: "Estuvo en la escuelita de Colo Colo a los 8 años, pero justo coincidió con mi ida del club, que no fue buena, algo que a él le afectó".

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"Un día me dijo: 'Papá yo no quiero jugar más en Colo Colo por todo lo que te pasó a ti'. A los cuatro meses un amigo lo invitó a probarse a Católica. Quedó y ahí empezó a los 10 años", reveló el otrora delantero, pero el panorama parece haber cambiado radicalmente y la opción de verlo en Macul está más latente que nunca.

Bruno Barticciotto podría llegar a Colo Colo, en un futuro

"Bruno es colocolino, lo dijo él y se llevó insultos de la gente de Católica", lanzó Marcelo Barticciotto, y si bien es consciente de que Bruno apunta a seguir desarrollando su carrera en el extranjero, expuso que su sueño es firmar con los albos: "Lo que no quiere es volver a Chile pronto, quiere seguir jugando afuera, pero le encantaría jugar en Colo Colo".

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