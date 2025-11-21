¡ROMPIÓ EL SILENCIO! Personaje de la farándula se defiende tras ser vinculada con triple homicidio de La Reina

Un verdadero terremoto mediático provocó la información que apuntó a la actriz Yuyuniz Navas en el triple homicidio de La Reina, la brutal tragedia donde murieron el fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos adolescentes.

El matinal de CHV informó que la intérprete fue citada como testigo tras aparecer en un video captado por una cámara de seguridad. Sin embargo, desde la defensa de Jorge Ugalde, único imputado en el caso, descartaron cualquier relación con la actriz. Además, recalcaron que no existió ningún tipo de interacción.

La intención sería cerrar la puerta a la versión que tomó fuerza tras el relato de una vecina de La Reina. La testigo aseguró haber visto a Ugalde el día de la tragedia junto a una mujer, en una escena que le resultó sospechosa.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Mientras caminábamos por la vereda sur, por el lado de mi casa, avanzamos un poco y vimos que al frente, en una casa que tiene portón negro, con espejos y estilo hippie, había un hombre y una mujer en una actitud nerviosa y extraña”, rememorò la mujer.

“Como era sábado y hacía calor, había muy poco tránsito de vehículos y muy pocas personas. Se dieron cuenta de mi presencia y miraron asustados, como cuando pillan a un niño haciendo una maldad”, afirmó la testigo.

¿Quién era la mujer?

El abogado de Jorge Ugalde, Marcelo Castillo, confirmó que la misteriosa mujer ya fue reconocida, aunque insistió en que jamás mantuvo interacción con el imputado. Y, en efecto, la persona sería Yuyuniz Navas.

La gran pregunta es qué hacía la actriz en ese punto y fue el periodista Sergio Jara quien relató lo que captaron las cámaras y en lo que ella figura. “Entendemos que Yuyuniz está con su pareja y están conversando como cualquier ciudadano o ciudadana. Después se sube al auto y la reconocen por la patente del auto y también la muestran las cámaras (a ella). Esa es una información que la defensa tiene”, detalló el comunicador.

“Yo creo que lo están planteando de la forma en que lo han hecho para descartar inmediatamente la teoría de que Ugalde no habría actuado solo”, teorizó el periodista de CHV.

Yuyuniz Navas rompe el silencio

En medio del revuelo mediático que causó la revelación, tanto Yuyuniz Navas como su abogada se pronunciaron frente a la situación. En diálogo con Tu Día, la defensora de la actriz precisó: “Ella se encontraba cerca del lugar de los hechos visitando a una persona de confianza que, paradójicamente, vive muy cerca del lugar donde se comete el ilícito”.

“Ella, al igual que todos los vecinos del sector, es requerida por la PDI que efectúa las labores correspondientes y presta declaración como todos los vecinos, como una ciudadana que se encuentra obligada a declarar. No fue en calidad de imputada ni de otra cosa”. agregó.

“Hoy se toma su nombre, porque es un nombre conocido, pero hay muchas otras personas”, apuntó la abogada. Y, en la misma línea, acusó que “el asedio periodístico está siendo bastante perjudicial para ella”.

Luego, advirtió: “No he tenido la oportunidad de reunirme con ella de manera presencial. Pero lo único que nos interesa es no desviar el foco de la investigación. No descartamos iniciar acciones legales, debido a que la reputación de mi representada se está viendo enlodada”.

Al final, insistió en que “ella no tiene ninguna relación, se encontraba en un lugar que visita frecuentemente y ha sido requerida como todos los vecinos del sector. Ella no tiene ninguna implicancia en los hechos”.

Mientras tanto, la propia Yuyuniz Navas también decidió romper el silencio a través de un comunicado. “Estos días he sido asediada por la prensa en un sin fin de oportunidades entorpeciendo mi vida privada y mi tranquilidad por una serie de especulaciones que circulan”, expresó.

“Ese día me encontraba de visita en la casa de una persona de mi confianza. Son lugares que transito frecuentemente y que por casualidad son cercanos al lugar de los hechos”, aseguró la actriz en el texto.