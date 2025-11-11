“Después de todo lo que han hecho”: Exesposa de Eduardo Cruz-Coke y sus sospechas tras petición de familia de Trinidad

Exesposa de Eduardo Cruz-Coke y sus sospechas tras petición de familia de Trinidad

Por: Catalina Martínez

El caso del triple homicidio que estremeció a La Reina vuelve a generar controversia. Sin embargo, en esta ocasión la tensión se trasladó al interior de la propia familia de las víctimas, a raíz de la incertidumbre por el destino del cuerpo de Eduardo Cruz-Coke.

Mientras la causa se mantiene en desarrollo, el cuerpo del fotógrafo sigue retenido en el Servicio Médico Legal (SML), pendiente de las nuevas diligencias instruidas por la Fiscalía.

Bajo dicho escenario, es que la familia de Trinidad Cruz-Coke —hermana del fotógrafo y acusada junto a su esposo, Jorge Ugalde— pidió que se les entregara el cuerpo para poder llevarlo al mausoleo familiar.

¿Cómo reaccionó la exesposa de Eduardo Cruz-Coke? 

Esta petición, no obstante, generó un gran repudio en Carolina Grellet, exesposa del profesional y madre de los dos adolescentes víctimas del homicidio. La mujer manifestó dudas sobre las verdaderas intenciones de los familiares de Trinidad, en especial ante la eventual decisión de cremar el cuerpo de Eduardo, según informó La Tercera

A través de un chat familiar, Grellet dejó ver su indignación y temor frente a la posibilidad. “¿No les basta? La falta de humanidad no tiene límites, después de todo lo que han hecho”, sentenció la mujer. Es más, en la misma conversación, aseguró que, a su juicio, pudiesen “borrar evidencias”.

De momento, la exesposa de Eduardo Cruz-Coke mantiene la esperanza de que sus restos puedan ser enterrados junto a sus hijos, cuyos funerales ya tuvieron lugar, mientras la investigación judicial continúa."

