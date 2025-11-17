“Digo NO al fascismo”: Young Cister se sincera y hace potente llamado frente a escenario de segunda vuelta

Tras difundirse los resultados de las elecciones presidenciales de este domingo, diversas reacciones surgieron en las redes sociales. Dentro de ellas destacó la del cantante urbano Young Cister, quien no dudó en decir lo que piensa.

Desde Instagram, el artista dejó ver su lectura del actual escenario político. Sin apuntar a nadie en particular, se refirió a la segunda vuelta que protagonizarán Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Según lo que se desprende en su comunicado, el intérprete parece haber entregado su apoyo a la candidata del oficialismo. “Por mi familia, mis vecinos donde me crié, sobre todo la tercera edad, mi mamá, mi papá, los derechos de las personas y de los que se levantan por la madrugada para la micro para irse a trabajar”, partió expresando.

“Por los que miran en menos en su empresa por venir de la periferia, por quienes pudimos estudiar gratis en la universidad y tener alguna oportunidad en la vida, digo NO al fascismo”, sentenció el joven cantante.

El llamado

Sumado a eso, Young Cister expresó: “En estas semanas puedan replantearse las cosas y no olvidar de DÓNDE VENIMOS, y lo importante que es hablar y tener opinión política al respecto”.

Es más, aunque sabe que podría recibir críticas por decir lo que piensa, aprovechó de hacer un llamado a sus colegas. “Sé que esto puede traer diversas opiniones, pero llamo a mis amigos artistas a alzar su voz y poner en la mesa la situación política que estamos viviendo”, sentenció el cantante.