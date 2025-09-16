“Ya no le caigo tan mal”: Presidente Boric protagonizó divertido momento con “Mono Sánchez” en La Pampilla

presidente Gabriel Boric

Por: Catalina Martínez

Esta semana, el presidente Gabriel Boric abrió oficialmente la Fiesta de La Pampilla con un discurso donde celebró la tremenda campaña del puntero Coquimbo Unido, que está a un paso de hacer historia en la Liga de Primera. Lo que el mandatario no sabía, es que en medio de la multitud estaba nada menos que el arquero Diego “Mono” Sánchez.

“Yo soy futbolero, mis respetos al “Chino” González, a Waterman, que tremendo goleador, lo que está haciendo Zavala, increíble el “Mono Sánchez”, me caía mal, pero impresionante como está jugando, mis respetos Coquimbo”, expresó el jefe de Estado, en medio de aplausos y risas de los asistentes. 

De pronto, el presidente advirtió la presencia del capitán aurinegro. “Está el ‘Mono’ Sánchez ahí, tremendo campeonato y tremenda trayectoria, no solo en esta temporada”, expresó con evidente buen humor, provocando una ovación por parte del público local.

El agradecimiento de “Mono Sánchez” 

Tras la comentada interacción, “Mono” Sánchez publicó un mensaje de agradecimiento dirigido al mandatario. “Gracias al Presidente Gabriel Boric por sus palabras y porque ya no le caigo tan mal. Acá no hay camisetas ni colores políticos, solo vivir unas Fiestas Patrias hermosas. Viva Chile mierda”, expresó en su cuenta de Instagram. 

Junto a sus palabras, el arquero incluyó una foto tipo selfie junto a Boric y un video donde aparece subiendo al escenario para protagonizar un cálido abrazo con el presidente. 

Cabe destacar, que la tradicional Fiesta de La Pampilla se llevará a cabo entre el 16 y el 21 de septiembre, con celebraciones en comunas como Coquimbo, La Serena, Vicuña, Punitaqui, Ovalle y Combarbalá.

