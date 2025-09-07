¿La primera es inevitable?: Cobresal derrota a Palestino y Coquimbo Unido es más líder que nunca

Si bien el Campeonato se encuentra en receso durante septiembre, este domingo se disputó un duelo clave en la parte alta de la tabla, pues Palestino cayó por 2-1 en su visita a Cobresal y no solo hipotecó el subliderato del torneo, sino que desperdició una clara oportunidad de acercarse a Coquimbo Unido, puntero absoluto.

Fue con las anotaciones de Diego Coelho (45') y César Munder (79') que los dirigidos del técnico Gustavo Huerta se hicieron fuertes en El Salvador, alcanzaron los 35 puntos y se aferraron a la séptima plaza del torneo, donde están clasificando a Copa Sudamericana por delante de nada más y nada menos que Colo Colo.

Sin embargo, también celebran en la Región de Coquimbo, pues tras la caída de Palestino, que suma 39 unidades en la segunda posición, el cuadro 'pirata' mantuvo su distancia de 14 puntos con lo 'árabes', esto gracias a una histórica campaña que le ha significado 53 unidades luego de 22 jornadas disputadas.

Cabe mencionar que en la capital también deben haber seguido de cerca la derrota del 'Tino-Tino', pues Universidad de Chile, tercero en la clasificación, ahora tiene la oportunidad de arrebatarle el subliderato, considerando que tiene solo un punto menos y un encuentro pendiente frente a Everton de Viña del Mar.

¿Quién para a Coquimbo?

Con Palestino y la U de pinchazo en pinchazo, parece ser cuestión de semanas para que Coquimbo Unido se consagre como nuevo campeón del fútbol chileno, por lo que todos los ojos ya están puestos en Ñublense, próximo rival de los 'piratas' en un compromiso programado para el viernes 12 de septiembre.

