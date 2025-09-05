“Ya estaba cansado”: Revelan supuestos motivos de padre acusado de dispararle a su hijo de 2 años

La justicia resolvió mantener tras las rejas a un joven padre de 24 años, acusado de haber disparado contra su pequeño hijo de dos años. El imputado, que este miércoles entregó su versión ante el tribunal, enfrenta cargos por un hecho ocurrido la tarde del martes en un domicilio particular de Temuco, Región de La Araucanía.

En dicha instancia, una joven madre, que había terminado con el sujeto hacía un año, se sorprendió al hallarlo en su vivienda. Tras una acalorada discusión, el hombre sacó un revólver y lo apuntó directamente a la cabeza de su hijo en común.

La madre relató que intentó detener al atacante enfrentándolo físicamente, aunque él consiguió liberarse y volvió a apuntar contra el menor antes de disparar. El niño, de apenas dos años y ocho meses, continúa en estado crítico. Según la declaración de la madre, el sujeto habría dicho que “ya estaba cansado” de pagar pensión de alimentos.

Habla el padre acusado

El Ministerio Público avaló la declaración de la mujer, pero tanto la defensa como el padre acusado —quien intervino durante la audiencia— sostuvieron un relato que puso otra versión de los hechos sobre la mesa.

A la salida del tribunal, el abogado Luis Acuña señaló que, de acuerdo con lo declarado por su representado, el disparo fue accidental. “La intención era, de alguna manera, convencer a la madre de la entrega del cuidado personal” del niño, afirmó.

“Se ve un imputado que está afectado psicológicamente. Expresó en audiencia que él jamás quiso quitarle la vida a su hijo, por el contrario, el objetivo de él era llevarse a su hijo hasta su domicilio para que continuara su desarrollo junto con sus padres”, aseguró Acuña. “Lamentablemente la situación que aconteció, de manera accidental, devino en este resultado que ni él como padre ni su familia querían”, agregó.

El abogado también sostuvo que “los problemas económicos que él mantenía lo llevaron a tomar esta decisión que ninguno de ustedes, ni en la sala de audiencia, podríamos estar de acuerdo con ella”. Al acusado se le imputaron cargos por intento de parricidio, además de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones. Como medida cautelar, el tribunal ordenó su permanencia en prisión preventiva.