¡Se lanzaron contra bailarina! Critican polémico espectáculo de magia por el Día del Niño en Temuco

El pasado jueves, en el Teatro Municipal de Temuco, se llevó a cabo un show de magia como parte de las actividades por el Día del Niño en la región de la Araucanía. Sin embargo, el evento generó polémica entre algunos asistentes.

De acuerdo con lo informado por Radio Biobío, el espectáculo estuvo a cargo del “Mago Renato” e incluyó la participación de una bailarina. Su actuación, así como su vestuario, fueron objeto de críticas por considerarse “inapropiado” para un público infantil. La presentación generó incomodidad entre los apoderados, debido a que al evento asistieron niños y niñas provenientes de diversas escuelas de la comuna.

El descontento también alcanzó a las autoridades locales. La concejala Micaela Becker (RN) solicitó al director del Departamento de Educación Municipal, Marcelo Segura, que diera explicaciones por lo ocurrido, e incluso planteó la posibilidad de que sea removido de su cargo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

En tanto, Segura detalló: “Fuimos invitados a un evento de magia familiar, pero lamentablemente en un momento del espectáculo, una actriz hizo un número de baile con vestimenta que consideramos inapropiado para el público que llevamos”, consignó el medio citado. Además, confirmó que presentó un reclamo formal ante la productora y el mago Renato.

🔴 #ADInforma | ▶️Denuncian presunta vulneración de derechos en celebración del Día del Niño en #Temuco.



El "Show Familiar del "Mago Renato" fue una actividad organizada por el municipio para que alumnos de distintos establecimientos disfrutaran de un momento lúdico en… pic.twitter.com/95KlIur1FL — AraucaniaDiario (@AraucaniaDiario) August 9, 2025

¿Qué dijeron desde el Teatro Municipal?

Desde el Teatro Municipal de Temuco y la Corporación Cultural local, emitieron un comunicado donde se pronunciaron respecto a la controversia por el show. “El evento fue realizado bajo la modalidad de arriendo de sala, donde el organizador es responsable exclusivo del contenido, guión, elenco y puesta en escena de su espectáculo”, partieron explicando.

“Como parte de ese acuerdo, se contempló una función gratuita en la mañana para niños y niñas de establecimientos educacionales, coordinada con el Departamento de Educación Municipal (DAEM) de Temuco, sin que el Teatro Municipal de Temuco interviniera en la producción artística ni en la selección de los números presentados”, detallaron.

“El Teatro Municipal mantiene una política permanente de apoyo y difusión a artistas regionales, confiando en la buena fe de quienes nos presentan propuestas. En este caso, el evento fue siempre presentado como una función infantil y familiar, por lo que no existía razón para dudar de su adecuación al público al que estaba dirigido”, agregaron.

Frente a eso, desde la entidad lamentaron que “algunos aspectos del espectáculo no hayan sido acordes al contexto del público presente ni al cuidado que nuestras infancias merecen”.

La defensa del “Mago Renato”

En respuesta a las críticas surgidas tras el espectáculo del jueves, el “Mago Renato” rompió el silencio y salió en defensa de su presentación. “Han sacado de contexto mi show de magia que realicé el día jueves 7 de agosto. Se menciona que una de las bailarinas de mi staff que me apoyó en este show ejecutó un baile inapropiado para los niños”, comentó de entrada.

“Mientras pensaba en esto, entonces, todos los niños tendrían que tener prohibido el acceso a los circos, porque el baile que ella realizó es un baile de contorsionismo y en este tipo de espectáculos son muy comunes”, expresó en redes sociales.

“Lamentablemente la vestimenta, a través de las contorsiones que cualquier bailarina puede realizar, se puede mover de su posición original y eso no tiene que ver con que nosotros le hayamos querido dar una connotación sexual a nuestro show, donde insisto, se entiende que es un show familiar y para los niños”, sostuvo.

Sumado a eso, reveló que, tras la polémica, la bailarina tiene un “conflicto emocional grave, donde se ha visto afectada su imagen”. El mago cerró diciendo: “Entiendo que las entidades públicas que aparecen también mencionadas intentan también desmarcarse de este tipo de situaciones. Insisto en que es por temas políticos de los que yo jamás me haré parte”.