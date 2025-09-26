¡Ya es oficial! Evelyn Matthei confirmó a Claudio Bravo como su ministro de Deporte si sale electa

Evelyn Matthei

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Rechazar recurso que busca anular absolución de tio abuelo de Tomás Bravo

Tío abuelo de Tomás Bravo sigue absuelto: Corte desestima intento de revertir fallo
universidad de chile se prepara para el fallo de la Conmebol

¡Más dinero a las arcas! Universidad de Chile vendería a jugador cortado a Colombia
Sonríe la billetera de Universidad de Chile.

¡Sonríe la billetera! El millonario premio que suma Universidad de Chile en Sudamericana
Hay luz verde para un nuevo torneo en el fútbol chileno.

¡Ya es casi una realidad! Revelan acuerdo para disputar un tercer torneo en el fútbol chileno

¡Luto en el fútbol! Muere joven futbolista con pasos por el Arsenal
Acusan a perito de intentar favorecer a Martín Pradenas

¡Escándalo judicial! Fiscalía denuncia intento de favorecer a Martín Pradenas
TVN

¿Don Carter es usted? Periodista protagonizó chascarro en TVN con inesperada confesión sexual
Pelea de periodistas peruanos tras caer ante Universidad de Chile

¡No soportaron la derrota! Periodistas peruanos se fueron a los golpes tras caer con Universidad de Chile
Nicolás Córdova toma fuerte medida con La Roja Sub-20.

¿Qué te parece? La fuerte medida de Nicolás Córdova con La Roja sub-20
Trabajadores apoyan permiso por duelo de mascotas

Porque también son familia: “Ley Duque” y el masivo apoyo de trabajadores a permiso por muerte de mascotas

A las puertas de las próximas elecciones presidenciales, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, estuvo en conversación con el programa Candidato, llegó tu hora de TVN

Durante la instancia, la abanderada  fue consultada respecto a temáticas como migración, economía y educación. Estaban en eso, cuando el periodista Matías del Río le preguntó por su intención de que Claudio Bravo, excapitán de la Selección Chilena, fuese su ministro de Deportes.

“Quiero señalar que sí, hemos conversado, y que él aceptaría. Y quiero decirle que además, no solamente es Claudio Bravo, me puse brava completa, porque también estoy conversando con Roberto Bravo (pianista chileno)”, afirmó la aspirante a La Moneda.

En ese sentido, la candidata de Chile Vamos destacó la importancia de que en la sociedad existan “personas que inspiren en deporte, en fútbol, en música, en baile, en ajedrez”.

Evelyn Matthei concluyó su anuncio al respecto expresando que “Claudio Bravo sería el mejor ministro. Roberto Bravo no quiere ningún tipo de puesto, pero me va a asesorar”.

