¡Ya es oficial! Evelyn Matthei confirmó a Claudio Bravo como su ministro de Deporte si sale electa

A las puertas de las próximas elecciones presidenciales, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, estuvo en conversación con el programa Candidato, llegó tu hora de TVN.

Durante la instancia, la abanderada fue consultada respecto a temáticas como migración, economía y educación. Estaban en eso, cuando el periodista Matías del Río le preguntó por su intención de que Claudio Bravo, excapitán de la Selección Chilena, fuese su ministro de Deportes.

“Quiero señalar que sí, hemos conversado, y que él aceptaría. Y quiero decirle que además, no solamente es Claudio Bravo, me puse brava completa, porque también estoy conversando con Roberto Bravo (pianista chileno)”, afirmó la aspirante a La Moneda.

En ese sentido, la candidata de Chile Vamos destacó la importancia de que en la sociedad existan “personas que inspiren en deporte, en fútbol, en música, en baile, en ajedrez”.

Evelyn Matthei concluyó su anuncio al respecto expresando que “Claudio Bravo sería el mejor ministro. Roberto Bravo no quiere ningún tipo de puesto, pero me va a asesorar”.