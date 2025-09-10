¿Se sumará al comando de Jara? Francisco Vidal habla sobre su futuro político tras salida de TVN

Francisco Vidal

Por: Catalina Martínez

El lunes pasado, Televisión Nacional de Chile comunicó oficialmente que Francisco Vidal, presidente de su directorio, puso a disposición del mandatario Gabriel Boric su renuncia. 

La decisión se enmarca en los cuestionamientos del aspirante a La Moneda, José Antonio Kast, quien acusó falta de pluralismo en la señal pública. “Ante las reiteradas declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast y de su principal asesor, Cristian Valenzuela, sosteniendo que TVN no da garantías de pluralidad”, declaró Vidal en ese entonces. 

El pluralismo de TVN está garantizado por la composición política de su Directorio. Constituye, en mi opinión, una ofensa a los siete Directores que se coloque en cuestión su función en el canal", argumentó el exministro de Defensa, según recogió Publimetro

Estoy convencido de que TVN cumple un rol insustituible para Chile: unir al país desde su diversidad, proyectar nuestra identidad al mundo y asegurar información plural y contenidos de calidad. En tiempos de cambios en la industria y en la sociedad, su misión pública se vuelve aún más necesaria para fortalecer la democracia”, sentenció.

¿Se unirá al comando de Jara? 

Ahora, tras el revuelo por su salida del canal estatal, Francisco Vidal estuvo en conversación con Radio El Conquistador, donde se refirió a su futuro y aclaró si se sumará al comando de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara.

Yo creo que ya está estructurado el comando, y yo quiero ayudar a los candidatos de mi partido, a senadores y diputados. Y además yo sigo con mi vida en la universidad y con este gran programa, que vamos a cumplir 10 años, así que no”, afirmó.

Sobre su renuncia a TVN, Vidal expresó que “después, una vez que acredité que la carta había llegado y que había sido recepcionada, cumplí otro rito que es importante: le informé al comité ejecutivo en pleno (de TVN), le informé a los tres sindicatos de trabajadores en pleno y finalmente, como corresponde, le informé al director”.

