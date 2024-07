Volverá a su casa: revocan medida cautelar en contra de Eduardo Macaya tras condena por abuso sexual infantil

Tras ser condenado por los delitos de abuso sexual infantil, Eduardo Macaya, padre del presidente de la UDI Javier Macaya fue condenado en primera instancia a seis años de cárcel efectiva, sin embargo durante este lunes se revocó su medida cautelar permitiéndole regresar a su casa y quedar bajo arresto domiciliario.

Cabe mencionar que, una apelación de la defensa de Macaya padre bastó para que el fallo del Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando fuera revertido en solo de tres días según informó BioBio. Así mismo el citado medio explicó que esta medida regirá hasta que el implicado agote todos los recursos judiciales posibles para modificar su condena.

Eduardo Macaya regresa a su casa

Recordemos que no es primera vez que ocurre una situación de este tipo, en 2023 tras exponerse las denuncias en su contra el adulto mayor quedó en presión preventiva por cerca de un mes, sin embargo se salvó de esta cautelar al pagar una fianza de $150 millones y espero la siguiente audiencia en su contra desde su domicilio.

Es importante decir que, su hijo, el senador Macaya ha expuesto públicamente su respaldo a su padre. “Mi opinión aquí no es relevante. Yo ya dije lo que tenía que decir en esta materia. No es que yo sea un marciano. Este es un tema super doloroso para cualquier hijo de una persona que sea acusado de situaciones como esta (...) evidentemente como hijo, estoy del lado de mi padre” declaró para Canal 13.

Estas declaraciones en Mesa Central desataron la furia de algunos usuarios en redes sociales e incluso la ministra Antonia Orellana comentario que esas palabras eran “una señal de desprotección a las víctimas” y expresó que "esto no es una situación familiar, no es un secreto de familia, esto no es la ropa sucia se lava en casa, esto es un delito penal que debe ser perseguido” dijo.

