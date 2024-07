El tenso round entre la ministra Orellana y Javier Macaya por condena a su padre: "Es súper fácil y liviano opinar"

Un tenso cruce se vivió durante las últimas horas entre Javier Macaya y la ministra de la Mujer y Equidad de Género Antonia Orellana, luego de que el senador y presidente de la UDI le entregara su apoyo públicamente a su padre, quien fue condenado por cuatro delitos de abuso sexual infantil. Recordemos que Macaya padre deberá cumplir seis años de cárcel efectiva.

“Me parece que es muy lamentable la forma, lo siento pero no puedo dejar de decirlo (...) Me parece desolador para una niña, un niño, que está viendo esa entrevista en que ve que una autoridad de la República habla de imágenes tomadas sin consentimiento. Estamos hablando de una prueba que fue validada por el tribunal y una niña, para que le creyeran, grabó lo que le pasaba a su hermana, porque a ella también le había pasado” declaró Orellana para CNN Chile.

¿Qué respondió Macaya a las declaraciones de la ministra?

Cabe mencionar que además la secretaria de Estado comentó que las declaraciones del presidente de la UDI eran “una señal de desprotección a las víctimas” y que esto muestra lo que muchas víctimas viven “el costo de que se les diga que ellas están destruyendo a la familia cuando la responsabilidad de aquello es única y exclusivamente del perpetrador. Esto no es una situación familiar, no es un secreto de familia, esto no es la ropa sucia se lava en casa, esto es un delito penal que debe ser perseguido” expresó.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Tras esto, Macaya hijo se defendió en Radio Pauta y mencionó que “es súper fácil y liviano opinar, cuando no se tienen todos los antecedentes”. Sobre la misma, aclaró que “he escuchado hoy día a la ministra Orellana, en una radio, diciendo cosas que son falsas respecto a este caso, hablando de supuestos parentescos. Ella habla de una hermana que graba a otra hermana... o sea, todo el mundo habla con una liviandad. A ver, hablan de parentescos, que además vulnera derechos específicos de los niños” dijo.

Finalmente manifestó que “la persona que hace esta denuncia no es una persona de mi familia, y tampoco puedo estar entregando detalles de situaciones que no tienen que ver con el caso y no debieran ser de interés público, porque hay menores involucrados” cerró. Es oportuno decir, que el padre del parlamentario acusó una persecución por el cargo de su hijo en el Senado.

Te puede interesar: Javier Macaya sale en defensa de su padre tras condena por abuso sexual: lanza polémica frase