Violentos incidentes marcan desalojo en Maipú mientras Tomás Vodanovic defiende plan social

El desalojo del campamento Santa Marta, en la comuna de Maipú, se transformó este lunes en un operativo cargado de tensión y momentos de violencia entre los habitantes del asentamiento y las fuerzas policiales y municipales.

Una jornada marcada por la violencia

Según consignó CHV Noticias, las autoridades, acompañadas de personal del COP de Carabineros, comenzaron la intervención en la mañana, lo que derivó en enfrentamientos con residentes que se negaron a abandonar sus hogares y bloquearon accesos improvisados hasta que la fuerza policial retiró los obstáculos.

La jornada dejó al menos cuatro personas detenidas por resistencia al procedimiento, entre ellas una mujer que fue arrestada tras un forcejeo con uniformados cuando intentó acercarse al alcalde Tomás Vodanovic, gritando y manifestando rechazo en medio del operativo.

Los incidentes incluyeron también discusiones acaloradas entre vecinos, autoridades y policías, con escenas de protesta y confrontación que marcaron la intervención más allá de un desalojo administrativo habitual.

De acuerdo con el testimonios recogidos por el citado medio, desde el lugar describieron un clima de alta hostilidad y desesperación, con personas que resistieron físicamente al retiro de sus viviendas, lo que obligó al uso de medidas policiales para asegurar el avance del operativo.

¿Qué dijo Tomás Vodanovic?

Mientras se realizaba el operativo de desalojo, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, se refirió a lo que llamó "plan de recuperación de todo el eje de Camino a Melipilla con Pajaritos" en sus redes sociales, bajo el cual aseguró que "a través de distintas intervenciones podemos recuperar estos espacios para la tranquilidad y seguridad de nuestra familia".

"Este operativo ha contado con el mismo plan social que el desalojo del campamento El Trébol, donde se ha ofrecido alternativa de traslado transitorio a todas las familias, resguardo de ellas en albergue, traslado de enseres y también cuidado y traslado de sus mascotas", explicó el edil.

En cuanto al procedimiento, expresó que espera "que sea un operativo lo más tranquilo posible, contando con el apoyo de las familias, pero sabemos que nuestro objetivo es poder recuperar este espacio para nuestra familia".

A modo de conclusión, el jefe comunal de Maipú sentenció: "Seguiremos trabajando con fuerza para tener un Maipú más seguro, tranquilo y ordenado, sin perder nunca de vista el enfoque humano que nos permite hacerlo con la tranquilidad y resguardo de las familias".

