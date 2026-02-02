“Todo lo demás lo perdí”: El devastador relato de vecinos de Maipú tras históricas inundaciones

La noche del sábado, las intensas lluvias desataron severas inundaciones en la comuna de Maipú y en distintos puntos de la capital, una emergencia que, según el catastro actualizado del municipio, dejó a más de 1.100 familias gravemente afectadas.

El sector más golpeado fue la villa Isabel Riquelme, donde el agua avanzó sin control y alcanzó hasta un metro y medio al interior de algunas viviendas, dejando a su paso la pérdida total de enseres y graves daños estructurales.

Para los vecinos, la gravedad de la emergencia tuvo su origen en la falta de limpieza de los alcantarillados, que terminó provocando rebalses de aguas servidas. Este domingo, en tanto, continuaron los trabajos de remoción de escombros en el cruce de avenida Conquistador con calle Los Planetas, en un despliegue conjunto entre equipos municipales y los propios residentes.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Vecinos cuentan su experiencia

Con evidente impacto por lo ocurrido, Ruth Álvarez, vecina de la villa Isabel Riquelme, relató la rapidez con que el agua se abrió paso al interior de su vivienda: “Fue muy rápido, con suerte lo único que pude salvar fueron unos cojines de los sillones. Todo lo demás lo perdí en cosa de segundos. Las camas estaban en el segundo piso, es lo único que tengo seco”, contó.

Cristian Torreblanca, otro vecino del sector, dijo por su lado que se enteró de la inundación mientras estaba fuera de su casa: “Todos los caminos estaban anegados. Cuando llegué, la casa ya estaba completamente inundada y, lamentablemente, perdimos a nuestra mascota”, dijo.

Los detalles de emergencia

Mientras continúa el levantamiento de información en terreno, desde el municipio detallaron que el catastro de las familias damnificadas se está realizando a través de la ficha FIBE, aplicada casa por casa por asistentes sociales.

Una vez concluido ese proceso, en un plazo de entre tres y cuatro días, se espera concretar la entrega de apoyo económico mediante transferencias a Cuenta RUT o vale vista, con montos que —aún en definición— fluctuarían entre $400 mil y $1.200.000 por familia.

En paralelo, se está aplicando la ficha Alfa, enfocada en entregar respuestas inmediatas y en coordinación con Senapred, lo que ya ha permitido distribuir más de 300 cajas de mercadería, kits de aseo y apoyos económicos.

Respecto a la emergencia, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, sentenció que “fue casi un tsunami de un metro de altura que arrasó con todos los primeros pisos”. Además, detalló que “tenemos más de mil cien solicitudes de fichas FIBE, todas previamente evaluadas con registros audiovisuales. Hoy podemos decir que hay al menos mil cien familias afectadas gravemente, con destrucción total o parcial de sus viviendas o pérdida de bienes materiales”.

Te puede interesar: ¡Denunció impacto devastador! Tomás Vodanovic exige tratamiento de catástrofe tras fuertes lluvias en Maipú