"El plantel está asustado": La violenta amenaza de barristas que inquieta a club de la Primera División chilena

Barristas de Deportes Iquique dejan grave amenaza al plantel

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

PDI investiga hallazgo de cadáver en La Pintana

Impacto en la comunidad: PDI investiga hallazgo de cadáver mutilado en La Pintana
Jeannette Jara

Jeannette Jara lidera preferencias presidenciales según Cadem de octubre: Tomó mayor distancia
Cristian Garín es campeón del Challenger de Antofagasta

¡Gigante, Gago!: Cristian Garín es campeón del Challenger de Antofagasta y se acerca a prestigioso logro
Fernando Ortiz confirma baja en Colo Colo

"No será considerado": Fernando Ortiz confirma la baja de un titular clave para el próximo partido de Colo Colo
Alexis Sánchez comandó goleada de Sevilla al Barcelona

¡Cortaron histórica racha!: Sevilla golea al Barcelona con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo como figuras
Russell gana en Singapur y McLaren el bicampeonato de Constructores

Fórmula 1: Russell gana en Singapur y McLaren asegura el bicampeonato de Constructores
Balacera en La Florida

Balacera en La Florida deja a mujer embarazada en riesgo vital: atacante sería familiar de su pareja
Profesor de San Antonio queda detenido tras violento robo

Profesor de San Antonio queda detenido tras violento robo a alumna de 17 años
CyberMonday

Repuestos y accesorios para vehículos lideran las preferencias en CyberMonday 2025
Esteban Paredes lamenta el presente de Colo Colo

La radical solución de Esteban Paredes con Colo Colo fuera de copas internacionales: "Se tendrán que..."

La crisis de seguridad que atraviesa el fútbol chileno no es ningún secreto, y la mayor prueba de ello es la preocupante denuncia que llega desde un club de la Primera División, el cual, debido a la negativa campaña del equipo, está siendo amedrentado por barristas con una violencia que ya superó todos los límites.

Fue el técnico Fernando Díaz quien, en diálogo con Bolavip, destapó el calvario que se vive en Deportes Iquique, colista del torneo: "Hay gente que le ha causado mucho daño al club, son varias veces ya, no solo en mi mando, también cuando estaba Miguel (Ramírez). Han venido a amenazar a los jugadores, a asustarlos, recuerda que además hubo una sanción de cuatro partidos sin público".

"Ya son dos veces que han ido al complejo de entrenamiento, y una al estadio", indicó el DT, para luego revelar el repudiable episodio ocurrido esta semana: "Pero esta vez fue lamentable, porque estábamos entrenando, se metieron a la cancha, interrumpieron el trabajo, nos insultaron, agredieron a jugadores y cuerpo técnico".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

"Esta situación nunca la había vivido. Hubo cero respeto por nuestros derechos, cero respeto al club, y especialmente a la gente de Iquique, porque la gente puede pensar que todos son así, pero no, la gente de Iquique ha sido super apañadora, pero estos tipos desadaptados creen que hacen un bien, pero solo le hacen mal al club", profundizó.

¿Condenados al descenso?

Además, Díaz afirmó que esta presión solo perjudica al equipo en la lucha por la permanencia: "Nosotros siempre hemos dicho que nos vamos a salvar en las últimas fechas, porque veníamos levantando, más allá de lo que pasó con Colo Colo, había confianza, pero ahora hay miedo, el plantel está asustado porque estos tipos nos amenazaron que iban a volver con más gente".

"Es un daño a la imagen de Iquique, el fútbol no puede sostener este tipo de situaciones, somos trabajadores y podemos hacer una buena o mala campaña, pero la vejación que vivimos es impresentable, de una violencia inusitada. Yo no sé qué piensa esa gente, reitero, hubo empujones, agresiones verbales y físicas", cerró el estratega.

Te puede interesar: "No será considerado": Fernando Ortiz confirma la baja de un titular clave para el próximo partido de Colo Colo

NOTAS DESTACADAS

PDI investiga hallazgo de cadáver en La Pintana

Impacto en la comunidad: PDI investiga hallazgo de cadáver mutilado en La Pintana
Jeannette Jara

Jeannette Jara lidera preferencias presidenciales según Cadem de octubre: Tomó mayor distancia
Cristian Garín es campeón del Challenger de Antofagasta

¡Gigante, Gago!: Cristian Garín es campeón del Challenger de Antofagasta y se acerca a prestigioso logro
Fernando Ortiz confirma baja en Colo Colo

"No será considerado": Fernando Ortiz confirma la baja de un titular clave para el próximo partido de Colo Colo
Alexis Sánchez comandó goleada de Sevilla al Barcelona

¡Cortaron histórica racha!: Sevilla golea al Barcelona con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo como figuras
Russell gana en Singapur y McLaren el bicampeonato de Constructores

Fórmula 1: Russell gana en Singapur y McLaren asegura el bicampeonato de Constructores
Balacera en La Florida

Balacera en La Florida deja a mujer embarazada en riesgo vital: atacante sería familiar de su pareja
Profesor de San Antonio queda detenido tras violento robo

Profesor de San Antonio queda detenido tras violento robo a alumna de 17 años
CyberMonday

Repuestos y accesorios para vehículos lideran las preferencias en CyberMonday 2025
Esteban Paredes lamenta el presente de Colo Colo

La radical solución de Esteban Paredes con Colo Colo fuera de copas internacionales: "Se tendrán que..."
Agustín Arce, figura de La Roja Sub 20, espera consolidarse en la U

"Es hincha": La figura de La Roja Sub 20 que sueña con jugar pronto en la U
Camila Vallejo

Camila Vallejo defiende presupuesto que incluye dieta para Boric: Así respondió
Johnny Herrera fulmina a Nicolás Córdova

¡Colmó su paciencia!: Johnny Herrera fulmina a Nicolás Córdova con la peor de todas las críticas al DT
Cristian Garín finalista del Challenger de Antofagasta

¡Venció a Vallejo!: Cristian Garín es finalista del Challenger de Antofagasta y ya tiene rival
José Antonio Kast y Jeannette Jara se disputan liderazgo

Dos puntos de diferencia: Evelyn Matthei sigue cayendo y Jara se consolida según Panel Ciudadano UDD
Fallece la esposa de Mirko Jozic, ex DT de Colo Colo

Luto en Macul: El sensible fallecimiento que sacude a Colo Colo y todo el pueblo albo
Surgen nuvos hallazgos en caso de concejala desaparecida

¡Video refuerza oscura teoría! Surgen nuevos hallazgos en caso de concejala desaparecida
CyberMonday 2025: ¡Revisa las fechas

CyberMonday 2025: ¡Revisa las fechas y todo lo que debes saber del evento online más esperado del año!
Troll de redes sociales reconoció vínculo con equipo de José Antonio Kast

¡Filtraron revelador chat! Troll expuesto en TV tenía conexión con equipo de Kast
pablo milad

¡Fuerte polémica! Acusan a Pablo Milad de maltratar a voluntaria del Mundial sub-20