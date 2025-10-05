"El plantel está asustado": La violenta amenaza de barristas que inquieta a club de la Primera División chilena

La crisis de seguridad que atraviesa el fútbol chileno no es ningún secreto, y la mayor prueba de ello es la preocupante denuncia que llega desde un club de la Primera División, el cual, debido a la negativa campaña del equipo, está siendo amedrentado por barristas con una violencia que ya superó todos los límites.

Fue el técnico Fernando Díaz quien, en diálogo con Bolavip, destapó el calvario que se vive en Deportes Iquique, colista del torneo: "Hay gente que le ha causado mucho daño al club, son varias veces ya, no solo en mi mando, también cuando estaba Miguel (Ramírez). Han venido a amenazar a los jugadores, a asustarlos, recuerda que además hubo una sanción de cuatro partidos sin público".

"Ya son dos veces que han ido al complejo de entrenamiento, y una al estadio", indicó el DT, para luego revelar el repudiable episodio ocurrido esta semana: "Pero esta vez fue lamentable, porque estábamos entrenando, se metieron a la cancha, interrumpieron el trabajo, nos insultaron, agredieron a jugadores y cuerpo técnico".

"Esta situación nunca la había vivido. Hubo cero respeto por nuestros derechos, cero respeto al club, y especialmente a la gente de Iquique, porque la gente puede pensar que todos son así, pero no, la gente de Iquique ha sido super apañadora, pero estos tipos desadaptados creen que hacen un bien, pero solo le hacen mal al club", profundizó.

¿Condenados al descenso?

Además, Díaz afirmó que esta presión solo perjudica al equipo en la lucha por la permanencia: "Nosotros siempre hemos dicho que nos vamos a salvar en las últimas fechas, porque veníamos levantando, más allá de lo que pasó con Colo Colo, había confianza, pero ahora hay miedo, el plantel está asustado porque estos tipos nos amenazaron que iban a volver con más gente".

"Es un daño a la imagen de Iquique, el fútbol no puede sostener este tipo de situaciones, somos trabajadores y podemos hacer una buena o mala campaña, pero la vejación que vivimos es impresentable, de una violencia inusitada. Yo no sé qué piensa esa gente, reitero, hubo empujones, agresiones verbales y físicas", cerró el estratega.

