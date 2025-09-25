Violación, impunidad y abandono: Brutal caso de abuso sexual y suicidio estremece a Carabineros

La muerte de Nicole Valerio, una joven carabinera que se quitó la vida, causó profundo dolor e indignación entre sus seres queridos. La víctima había denunciado previamente agresiones sexuales dentro de la institución.

Comenzó su carrera como uniformada en el Departamento de Derechos Humanos y Protección de la Familia en Providencia, pero en 2022 fue trasladada a la Escuela de Carabineros en Cerrillos, donde surgieron los conflictos

“En esa nueva destinación mi hija sufrió un acoso sexual por parte de un funcionario que allí trabajaba”, contó el papá, quien también fue carabinero, al matinal Contigo en la Mañana (CHV).

Nicole comunicó la situación a sus superiores y presentó la denuncia correspondiente, pero no hubo respuesta. Posteriormente, durante una celebración con otros efectivos, un colega le pidió que lo acompañara a buscar su auto.

“Después de esa junta, un compañero de mi hija, un sargento primero, mientras fueron a buscar un vehículo a Providencia, se aprovechó de ella y la violó dentro del cuartel de Carabineros. En la misma parte donde mi hija había trabajado”, contó el padre.

Un grito desesperado de Nicole acusando a su agresor bastó para que el hombre escapara. No llegó lejos: al poco tiempo se vio forzado a rendirse y fue arrestado. La joven, decidida a no quedarse en silencio, había reunido pruebas al fotografiarlo y grabar lo ocurrido.

No obtuvo justicia

Tras pasar alrededor de un mes en prisión preventiva, el agresor comenzó a ver cómo las restricciones judiciales disminuían hasta quedar libre. De acuerdo con la investigación periodística, nunca recibió una sentencia condenatoria.

La familia denunció que, en vez de respaldar sus acusaciones, la institución decidió desvincularla. Pese a que envió oficios a la Fiscalía, al Gobierno y al propio General Director de Carabineros, su situación no tuvo avances. La falta de trabajo profundizó aún más su calvario.

Frente a esta situación, Nicole desarrolló un cuadro de depresión severa. “Intentó quitarse la vida dos veces, anteriormente”, reveló su progenitor. Todo terminó trágicamente el 1 de junio, cuando Nicole terminó con su vida.

La partida de Nicole dejó a su familia devastada, aferrándose a la esperanza de justicia como única forma de consuelo. Pero esa esperanza se quebró cuando la Fiscalía anunció el cierre de la investigación.

El afectado padre fue carabinero por 35 años y no dará su brazo a torcer. “No quiero hablar mal de mi institución, la quiero mucho, pero son las personas que la guían quienes están desenfocadas en cuanto a la salud mental de quienes integran la institución”, sostuvo.

En ese sentido, el ex uniformado anunció que insistirán y presentarán una querella. “Para que la muerte de mi hija no sea en vano y no ande un violador suelto en la calle”, expresó.