Artista internacional genera aglomeración en Providencia: El evento sorpresa sin permisos y riesgos de seguridad

El cantante colombiano Feid, conocido como Ferxxo, desató la euforia en Providencia, pero no todo fue alegría: su Coffee Party sorpresa en Kafera Holley, barrio Suecia, se realizó sin permisos oficiales y puso en riesgo la seguridad de los asistentes y locales.

El show comenzó a las 11:30 horas tras la convocatoria hecha por el artista en sus redes sociales:

“Hey mor, 11:30 de la mañana nos vemos en Kaffera Holley… Vamos a escuchar temas infravalorados del Ferxxo, vamos a pasar una chimba hoy mor. Los quiero como un hijo de p… y no estoy borracho”.

Caos y riesgos por falta de planificación

La Municipalidad de Providencia confirmó que la actividad no contaba con autorización, y que no se consideraron medidas de seguridad, generando situaciones peligrosas: fanáticos treparon techos, toldos y árboles para poder ver al cantante, poniendo en riesgo su integridad y la de los locales.

El mayor Cristian Lobovsky, de Carabineros, destacó: “Es muy importante la organización de la seguridad para toda la comunidad, porque de esa forma nosotros podemos planificar un servicio, situación que en este caso por las personas que organizaron no ocurrió. No obstante a ello, nuestro personal logró realizar un servicio preventivo”.

El evento también fue marcado por un intento de hurto de un teléfono móvil, rápidamente controlado por los asistentes: “Estábamos con mi pareja, lo voy a sacar (el celular) y lo veo pasar por al lado mío… Lo salí persiguiendo, le dije 'pásame el celular'”.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Carabineros interviene con prevención

El mayor Cristian Lobovsky de Carabineros destacó la importancia de planificar la seguridad: “Es muy importante la organización de la seguridad para toda la comunidad, porque de esa forma nosotros podemos planificar un servicio, situación que en este caso por las personas que organizaron no ocurrió. No obstante a ello, nuestro personal logró realizar un servicio preventivo”.

Añadió que la policía se enteró del evento a través de redes sociales y cámaras, y aseguró que la intervención preventiva evitó incidentes mayores: “Estamos acá desde el momento en que obtuvimos esta información, la información que no fluyó por parte de la organización, sino que fue a través de nuestros canales de información, redes sociales y la señal de cámaras”.

Feid y sus shows íntimos: cercanía vs. seguridad

Feid continúa su serie de presentaciones íntimas, buscando conectar de manera cercana con sus fans. Sin embargo, este tipo de eventos sin permisos ni protocolos de seguridad evidencia los riesgos que pueden surgir cuando se organiza una multitud en espacios públicos y cerrados sin planificación oficial.