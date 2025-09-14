Artista internacional genera aglomeración en Providencia: El evento sorpresa sin permisos y riesgos de seguridad

feid

Por: Paula Osorio

NOTAS DESTACADAS

Luis Hermosilla en la mira: Carabineros incumplimiento

Luis Hermosilla en la mira: Carabineros reporta incumplimiento de arresto domiciliario
Sébastien Ogier gana el Rally de Chile

¡Intratable!: Sébastien Ogier gana el Rally de Chile 2025 y es el nuevo líder del Mundial
Chile vence a Luxemburgo en Copa Davis

¡A los Qualifiers 2026!: Barrios y Soto triunfan en dobles y Chile supera a Luxemburgo en Copa Davis
Sebastián Vegas se llena de críticas en Colo Colo

Hinchas de Colo Colo exigen la salida de este jugador tras perder la Supercopa: "No puede jugar más"
jara y resultados cadem presidenciales chile 2025

Encuesta Cadem post-debate: Matthei sube mientras Jara y Kast pierden terreno en carrera presidencial
La U es campeón de la Supercopa

¡Llegó la segunda!: Universidad de Chile aplasta a Colo Colo y es el nuevo campeón de la Supercopa
Jeannette Jara reacciona a inhabilitación de Daniel Jadue y oficialista evita conflictos judiciales

Jeannette Jara y miembros del PC reaccionan a inhabilitación de Daniel Jadue: "Hoy día esos errores se pagan"
Canelo Álvarez ganó millones ante Crawford

¡Una locura!: La fortuna que se llevó Canelo Álvarez tras perder el título unificado ante Terence Crawford
Manuel Monsalve

Manuel Monsalve se abre sobre la polémica denuncia que marcó su vida política
ee.uu

"Se está ganando una guerra de 100 años": Los explosivos dichos del gabinete venezolano tras "ataque" de EE.UU

El cantante colombiano Feid, conocido como Ferxxo, desató la euforia en Providencia, pero no todo fue alegría: su Coffee Party sorpresa en Kafera Holley, barrio Suecia, se realizó sin permisos oficiales y puso en riesgo la seguridad de los asistentes y locales.

El show comenzó a las 11:30 horas tras la convocatoria hecha por el artista en sus redes sociales:
“Hey mor, 11:30 de la mañana nos vemos en Kaffera Holley… Vamos a escuchar temas infravalorados del Ferxxo, vamos a pasar una chimba hoy mor. Los quiero como un hijo de p… y no estoy borracho”.

Caos y riesgos por falta de planificación

La Municipalidad de Providencia confirmó que la actividad no contaba con autorización, y que no se consideraron medidas de seguridad, generando situaciones peligrosas: fanáticos treparon techos, toldos y árboles para poder ver al cantante, poniendo en riesgo su integridad y la de los locales.

El mayor Cristian Lobovsky, de Carabineros, destacó: “Es muy importante la organización de la seguridad para toda la comunidad, porque de esa forma nosotros podemos planificar un servicio, situación que en este caso por las personas que organizaron no ocurrió. No obstante a ello, nuestro personal logró realizar un servicio preventivo”.

El evento también fue marcado por un intento de hurto de un teléfono móvil, rápidamente controlado por los asistentes: “Estábamos con mi pareja, lo voy a sacar (el celular) y lo veo pasar por al lado mío… Lo salí persiguiendo, le dije 'pásame el celular'”.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional   

Carabineros interviene con prevención

El mayor Cristian Lobovsky de Carabineros destacó la importancia de planificar la seguridad: “Es muy importante la organización de la seguridad para toda la comunidad, porque de esa forma nosotros podemos planificar un servicio, situación que en este caso por las personas que organizaron no ocurrió. No obstante a ello, nuestro personal logró realizar un servicio preventivo”.

Añadió que la policía se enteró del evento a través de redes sociales y cámaras, y aseguró que la intervención preventiva evitó incidentes mayores: “Estamos acá desde el momento en que obtuvimos esta información, la información que no fluyó por parte de la organización, sino que fue a través de nuestros canales de información, redes sociales y la señal de cámaras”.

Feid y sus shows íntimos: cercanía vs. seguridad

Feid continúa su serie de presentaciones íntimas, buscando conectar de manera cercana con sus fans. Sin embargo, este tipo de eventos sin permisos ni protocolos de seguridad evidencia los riesgos que pueden surgir cuando se organiza una multitud en espacios públicos y cerrados sin planificación oficial.

NOTAS DESTACADAS

Luis Hermosilla en la mira: Carabineros incumplimiento

Luis Hermosilla en la mira: Carabineros reporta incumplimiento de arresto domiciliario
Sébastien Ogier gana el Rally de Chile

¡Intratable!: Sébastien Ogier gana el Rally de Chile 2025 y es el nuevo líder del Mundial
Chile vence a Luxemburgo en Copa Davis

¡A los Qualifiers 2026!: Barrios y Soto triunfan en dobles y Chile supera a Luxemburgo en Copa Davis
Sebastián Vegas se llena de críticas en Colo Colo

Hinchas de Colo Colo exigen la salida de este jugador tras perder la Supercopa: "No puede jugar más"
jara y resultados cadem presidenciales chile 2025

Encuesta Cadem post-debate: Matthei sube mientras Jara y Kast pierden terreno en carrera presidencial
La U es campeón de la Supercopa

¡Llegó la segunda!: Universidad de Chile aplasta a Colo Colo y es el nuevo campeón de la Supercopa
Jeannette Jara reacciona a inhabilitación de Daniel Jadue y oficialista evita conflictos judiciales

Jeannette Jara y miembros del PC reaccionan a inhabilitación de Daniel Jadue: "Hoy día esos errores se pagan"
Canelo Álvarez ganó millones ante Crawford

¡Una locura!: La fortuna que se llevó Canelo Álvarez tras perder el título unificado ante Terence Crawford
Manuel Monsalve

Manuel Monsalve se abre sobre la polémica denuncia que marcó su vida política
ee.uu

"Se está ganando una guerra de 100 años": Los explosivos dichos del gabinete venezolano tras "ataque" de EE.UU
Hinchas de Independiente contra la Conmebol

El furioso cántico de los hinchas de Independiente tras descalificación ante la U: "Conmebol se va a la pu..."
Independiente arriesga sanción de la FIFA

¿Merecido?: Independiente no levanta cabeza y recibe grave denuncia ante la FIFA
Gary medel suma nuevas denuncias

Gary Medel en el ojo del huracán tras múltiples denuncias de acoso sexual que salen a la luz: "Es más que creíble"
Gabriel Boric sobre la llegada de refugiados

“Chile hace honor a su himno patrio”: Boric sobre la llegada de refugiados palestinos
Fernando Ortiz mueve piezas en Colo Colo

¡Ortiz mueve piezas!: Vidal al banco y una gran sorpresa en la posible formación de Colo Colo ante la U
Hinchas pelean en arengazo de Colo Colo

¡No hay caso!: Pelea entre hinchas de Colo Colo empaña arengazo previo a la Supercopa
Chile se mide ante Luxemburgo en Copa Davis

¡Por las Qualifiers!: Dónde ver la serie de Chile ante Luxemburgo por la Copa Davis
estudiante es golpeado

Polémica en Temuco: Impactante video muestra a chofer de micro agrediendo a estudiante por no usar pase escolar
Gary medel por denuncia

Rompió el silencio: Gary Medel responde de manera desafiante a grave denuncia de actriz nacional
daniel jadue

¿Es definitivo? Tricel suspende derecho a voto de Daniel Jadue y lo deja fuera del padrón electoral