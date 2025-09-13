Polémica en Temuco: Impactante video muestra a chofer de micro agrediendo a estudiante por no usar pase escolar

estudiante es golpeado

Por: Paula Osorio

La capital de La Araucanía quedó en el centro de la polémica tras la difusión de un registro donde se ve a un conductor de la locomoción colectiva agrediendo a un joven pasajero sin ningún pudor. El hecho ocurrió en un bus de la línea 9A, cuando el estudiante intentó viajar, sin poseer consigo la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).

Registro viral en redes sociales

El episodio fue grabado por una testigo y rápidamente compartido en internet, generando indignación en Temuco y Padre Las Casas. En el video se observa al chofer obligando al adolescente a bajar de la micro y, en medio de la discusión, empujándolo con fuerza hasta hacerlo caer en la vía pública.

Ahí, el conductor se acerca para continuar la agresión, siendo detenido por el resto de las personas que se encontraban en el lugar.

Familia denuncia agresión

Tras la cobarde agresión, L¡la abuela del estudiante conversó con Meganoticias, donde relató con indignación lo sucedido: “Mi nieto fue golpeado sin motivo, solo porque en ese momento no tenía su pase escolar”.

Autoridades anuncian medidas

Desde la Secretaría Regional de Transportes de La Araucanía calificaron el ataque como inaceptable y señalaron que esperan sanciones proporcionales a la gravedad del caso. En tanto, la compañía responsable del recorrido 9A informó que el chofer fue desvinculado de manera inmediata, recalcando que este tipo de conductas no serán toleradas.

Por ahora, se desconoce si la familia presentó una denuncia formal ante Carabineros que busque compensar el daño causado por el hombre.

