“Se acabaron mis paseos”: Reconocido periodista relató violenta agresión en pleno Santiago Centro

Periodista

Por: Catalina Martínez

Era la noche del jueves 28 de agosto cuando Héctor Velis-Meza, destacado periodista, escritor y profesor universitario, fue atacado en pleno Barrio Lastarria, Santiago Centro. El hecho ocurrió en la esquina de Victoria Subercaseaux con Padre Luis de Valdivia, donde un sujeto lo golpeó en el pecho.

El comunicador relató la brutal experiencia en conversación con La Hora, donde aseguró que, de los 45 años que lleva viviendo en el sector, esta es la primera vez que le sucede algo como esto.

"Caminé hasta Padre Luis de Valdivia para dar una vuelta a la manzana y justo en la esquina de Padre de Valdivia con Victoria Subercaseaux, fui agredido a título de nada... me dio la impresión de que era alguien en situación de calle", contó.

Sumado a la violencia física, Velis Meza afirmó que también fue insultado. "Abuelo con...(sic)", le habría gritado el agresivo sujeto, que por la oscuridad de la noche no pudo ser identificado por el periodista.

Tras el episodio, Héctor dijo al citado medio que se dirigió directo al Barrio Lastarria para buscar ayuda de alguna autoridad: "Para sorpresa mía, entre las calles Padre Luis de Valdivia y Rosal, no encontré ningún guardia de seguridad ni nada parecido a la seguridad ciudadana".

Al no hallar a ningún funcionario en el lugar, optó por regresar a su hogar y relatar lo sucedido en redes sociales. Su publicación ya suma miles de visualizaciones y mensajes de apoyo que lo alientan a mantener sus paseos habituales pese a lo ocurrido.

¿No más paseos? 

"Cuando me fui a la calle Lastarria, lo lógico es que me hubiera encontrado con la seguridad ciudadana, porque así lo ha dicho la autoridad, que existen estos vigilantes que cuidan, pero no encontré a nadie, pero me llamó más la atención que al día siguiente, pasé a las 09:30 por ahí y estaba lleno de guardias, pero no había gente", sentenció Velis Meza.

En su relato, el comunicador expresó su incomprensión ante la falta de resguardo policial en una zona que suele llenarse de público, reflexionando que “la mayor seguridad debería estar en la noche”.

Respecto a si dejaría de lado sus paseos por el sector, el periodista aseguró que "al día siguiente fueron tantas las personas que se ofrecieron a acompañarme a salir en la tarde, eso me emocionó y contesté diciendo que en realidad cambiaba de opinión y que no iba a cambiar mis hábitos, voy a volver a salir a la calle". Con sus propias palabras, describió el episodio como algo inesperado y dejó en claro que nadie conseguirá encerrarlo en su casa.

