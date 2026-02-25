VIDEO | Los cánticos xenófobos de Huachipato contra Carabobo que arriesgan grave sanción: "El veneco..."

Huachipato cayó en casa frente a Carabobo FC y se despidió oficialmente de la Copa Libertadores 2026, encuentro que no estuvo exento de polémica, y es que ante el resultado adverso en casa, los fanáticos del cuadro 'acerero' no hallaron nada mejor que dedicarle cánticos xenófobos a los jugadores del club venezolano.

Así es, este martes los dirigidos del técnico Jaime García no consiguieron revertir el marcador del partido de ida e incluso fueron derrotados por 2-1 en el CAP-Acero de Talcahuano, quedando tempranamente eliminados del certamen internacional con un global de 3 a 1, lo que desató la furia de los hinchas locales.

Resulta que mientras el plantel de los 'Granateros' celebraba en cancha su paso a la siguiente ronda, desde un sector de la parcialidad siderúrgica se comenzó a entonar un repudiable canto que coreaba la frase "el veneco tiene hambre", registro que se volvió viral en las redes y desde ya arriesga una grave sanción a Huachipato.

Así cantaron hinchas de @huachipato_fc a los jugadores de @carabobo_fc tras el triunfo de los venezolanos 1-2 en Copa Libertadores. Solo espero que @conmebol @libertadores y también la mismísima @anfp.oficial actúen con una sanción EJEMPLAR. pic.twitter.com/dwhOnbwrOI February 25, 2026

Jugador de Carabobo denuncia xenofobia ante Huachipato

Alexander González, lateral de Carabobo, denunció lo ocurrido en su cuenta personal de Instagram con un potente mensaje sacando pecho por el triunfo: "Así nos tratan afuera, pero no pasa nada. No hay mejor victoria que una victoria contundente. La verdad teníamos más hambre, pero de goles, porque fuimos mucho más".

Pero eso no es todo, y es que en otra publicación, el futbolista ahondó en los cánticos: "Hoy hemos dado un golpe sobre la mesa aquí en Chile. Nos generalizan como muertos de hambre, veneco y demás, sin saber que detrás de cada ser humano hay una madre, un hijo o una abuela haciendo esfuerzos por ver triunfar a ese ser".

