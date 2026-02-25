VIDEO | Los cánticos xenófobos de Huachipato contra Carabobo que arriesgan grave sanción: "El veneco..."

Los cánticos xenófobos de Huachipato contra Carabobo que arriesgan grave sanción

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

El crimen que conmocionó a La Pintana: Cae a prisión preventiva acusado de matar a joven TENS en fuego cruzado

El crimen que conmocionó a La Pintana: Cae a prisión preventiva acusado de matar a joven TENS en fuego cruzado
“El turno de tarde vs el de dia”: Insólita encerrona entres dos bandas criminales desató ola de comentarios en redes sociales

“El turno de tarde vs el de dia”: Insólita encerrona entres dos bandas criminales desató ola de comentarios en redes sociales
“Haré justicia por tu muerte amor”: La sensible despedida de esposa de hombre fallecido tras brutal fierrazo en Santiago

“Haré justicia por tu muerte amor”: La sensible despedida de esposa de hombre fallecido tras brutal fierrazo en Santiago
¿Nuevo revés en el caso? Justicia pone en duda condena de ex carabinero que cegó a Fabiola Campillai

¿Nuevo revés en el caso? Justicia pone en duda condena de ex carabinero que cegó a Fabiola Campillai
¡INDIGNANTE! Tiktoker con síndrome de Tourette relata fuerte episodio de discriminación en el Metro

VIDEO | ¡INDIGNANTE! Tiktoker con síndrome de Tourette relata fuerte episodio de discriminación en el Metro
Revelan si Javier Correa llega o no al Superclásico contra la U

¿Respira Colo Colo?: Revelan si Javier Correa llega o no al Superclásico contra la U
VIDEO | Destapan brutales imágenes: Presunta carrera clandestina terminó con un motorista gravemente mutilado

VIDEO | Destapan brutales imágenes: Presunta carrera clandestina terminó con un motorista gravemente mutilado
Ídolo de Colo Colo exige que la U no despida a Francisco Meneghini

¿Sabe cosas?: Ídolo de Colo Colo exige que la U no despida a Francisco Meneghini
El oscuro presente de Damián Pizarro que ya genera preocupación en Racing

¿Por qué no debuta?: El oscuro presente de Damián Pizarro que ya genera preocupación en Racing
La tajante postura de Arturo Vidal por no ser el capitán de Colo Colo

El tajante recado de Arturo Vidal por no ser el capitán de Colo Colo: "Me siento..."

Huachipato cayó en casa frente a Carabobo FC y se despidió oficialmente de la Copa Libertadores 2026, encuentro que no estuvo exento de polémica, y es que ante el resultado adverso en casa, los fanáticos del cuadro 'acerero' no hallaron nada mejor que dedicarle cánticos xenófobos a los jugadores del club venezolano.

Así es, este martes los dirigidos del técnico Jaime García no consiguieron revertir el marcador del partido de ida e incluso fueron derrotados por 2-1 en el CAP-Acero de Talcahuano, quedando tempranamente eliminados del certamen internacional con un global de 3 a 1, lo que desató la furia de los hinchas locales.

Resulta que mientras el plantel de los 'Granateros' celebraba en cancha su paso a la siguiente ronda, desde un sector de la parcialidad siderúrgica se comenzó a entonar un repudiable canto que coreaba la frase "el veneco tiene hambre", registro que se volvió viral en las redes y desde ya arriesga una grave sanción a Huachipato.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Jugador de Carabobo denuncia xenofobia ante Huachipato

Alexander González, lateral de Carabobo, denunció lo ocurrido en su cuenta personal de Instagram con un potente mensaje sacando pecho por el triunfo: "Así nos tratan afuera, pero no pasa nada. No hay mejor victoria que una victoria contundente. La verdad teníamos más hambre, pero de goles, porque fuimos mucho más".

Pero eso no es todo, y es que en otra publicación, el futbolista ahondó en los cánticos: "Hoy hemos dado un golpe sobre la mesa aquí en Chile. Nos generalizan como muertos de hambre, veneco y demás, sin saber que detrás de cada ser humano hay una madre, un hijo o una abuela haciendo esfuerzos por ver triunfar a ese ser".

Te puede interesar: ¿Respira Colo Colo?: Revelan si Javier Correa llega o no al Superclásico contra la U

NOTAS DESTACADAS

El crimen que conmocionó a La Pintana: Cae a prisión preventiva acusado de matar a joven TENS en fuego cruzado

El crimen que conmocionó a La Pintana: Cae a prisión preventiva acusado de matar a joven TENS en fuego cruzado
“El turno de tarde vs el de dia”: Insólita encerrona entres dos bandas criminales desató ola de comentarios en redes sociales

“El turno de tarde vs el de dia”: Insólita encerrona entres dos bandas criminales desató ola de comentarios en redes sociales
“Haré justicia por tu muerte amor”: La sensible despedida de esposa de hombre fallecido tras brutal fierrazo en Santiago

“Haré justicia por tu muerte amor”: La sensible despedida de esposa de hombre fallecido tras brutal fierrazo en Santiago
¿Nuevo revés en el caso? Justicia pone en duda condena de ex carabinero que cegó a Fabiola Campillai

¿Nuevo revés en el caso? Justicia pone en duda condena de ex carabinero que cegó a Fabiola Campillai
¡INDIGNANTE! Tiktoker con síndrome de Tourette relata fuerte episodio de discriminación en el Metro

VIDEO | ¡INDIGNANTE! Tiktoker con síndrome de Tourette relata fuerte episodio de discriminación en el Metro
Revelan si Javier Correa llega o no al Superclásico contra la U

¿Respira Colo Colo?: Revelan si Javier Correa llega o no al Superclásico contra la U
VIDEO | Destapan brutales imágenes: Presunta carrera clandestina terminó con un motorista gravemente mutilado

VIDEO | Destapan brutales imágenes: Presunta carrera clandestina terminó con un motorista gravemente mutilado
Ídolo de Colo Colo exige que la U no despida a Francisco Meneghini

¿Sabe cosas?: Ídolo de Colo Colo exige que la U no despida a Francisco Meneghini
El oscuro presente de Damián Pizarro que ya genera preocupación en Racing

¿Por qué no debuta?: El oscuro presente de Damián Pizarro que ya genera preocupación en Racing
La tajante postura de Arturo Vidal por no ser el capitán de Colo Colo

El tajante recado de Arturo Vidal por no ser el capitán de Colo Colo: "Me siento..."
Destapan fecha límite que puso la U para definir el futuro de Francisco Meneghini

¿Se acabó la paciencia?: Destapan fecha límite que puso la U para definir el futuro de Francisco Meneghini
Se cae el blindaje parlamentario: Joaquín Lavín Jr. pierde el fuero y queda expuesto a la formalización penal

Se cae el blindaje parlamentario: Joaquín Lavín Jr. pierde el fuero y queda expuesto a la formalización penal
Carlos Palacios rompe el silencio tras operación que cambia su futuro en Boca Juniors

¿Estaba de acuerdo?: Carlos Palacios rompe el silencio tras operarse por orden de Boca Juniors
¡En medio de tensión por “cable chino”! Kast desata advertencias sobre posible “besamanos político” por viaje a cumbre de Trump

¡En medio de tensión por “cable chino”! Kast desata advertencias sobre posible “besamanos político” por viaje a cumbre de Trump
Claudio Borghi revela el gran favorito para el Superclásico entre Colo Colo y la U

¿Tiene razón?: Claudio Borghi revela el gran favorito para el Superclásico entre Colo Colo y la U
¡Casi 200 años tras las rejas! Justicia ratifica castigo contra banda criminal liderada por colombiano con orden de extradición

¡Casi 200 años tras las rejas! Justicia ratifica castigo contra banda criminal liderada por colombiano con orden de extradición
Tras duro informe arbitral: La sensible baja que sacude Colo Colo para el Superclásico ante la U

Tras duro informe arbitral: La sensible baja que sacude Colo Colo para el Superclásico ante la U

VIDEO | ¡Un complejo momento! Figura de Universidad de Chile preocupa de cara al Superclásico
Alejandro Tabilo Copa Davis.

¡Un ascenso estratosférico! El nuevo ranking ATP de Alejandro Tabilo tras la final en Río de Janeiro
¡Múltiples estados en llamas! Muerte de capo narco “El Mencho” desata letal ola de violencia en México

¡Múltiples estados en llamas! Muerte de capo narco “El Mencho” desata letal ola de violencia en México