¿Respira Colo Colo?: Revelan si Javier Correa llega o no al Superclásico contra la U

Por: Kevin Vejar

Si bien Colo Colo goza de un gran presente en la Liga de Primera, el dolor de cabeza de los últimos días en Macul ha sido la compleja lesión de Javier Correa, y mientras los hinchas especulan sobre si estará disponible en el Superclásico frente a Universidad de Chile, hoy se confirmó qué pasará con el delantero este domingo.

Así es, el '9' albo viene de perderse la reciente victoria por 1-0 del Cacique en su visita a O'Higgins de Rancagua debido a un problema físico que presentó en el duelo anterior ante Unión La Calera, y en el cuerpo médico se temía lo peor: el artillero se convirtió automáticamente en la gran interrogante para el mano a mano con la U.

En dicho contexto, la ausencia del atacante del 'popular' significaba una sensible baja para el esquema del técnico Fernando Ortiz, que contra el 'Romántico Viajero' se jugará la oportunidad de convertirse en líder absoluto del torneo, donde actualmente comparte la punta con Huachipato, aunque la diferencia de gol favorece a los de Talcahuano.

Javier Correa estará disponible frente a la U

Sin embargo, la incertidumbre por fin llegó a su fin, y es que el periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa confirmó en su cuenta de X que el trasandino ya superó su lesión: "Javier Correa entrena normal en la práctica de Colo Colo. El delantero comienza la semana a la par de sus compañeros y es opción para el clásico con la U".

"Participa con intensidad en todos los trabajos del equipo", agregó el comunicador en su publicación, por lo que Correa no solo formará parte de la lista de citados para el crucial compromiso en el Estadio Monumental frente a la U, sino que incluso podría arrancar en la oncena titular, aunque la última palabra la tendrá el 'Tano' Ortiz.

